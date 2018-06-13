帕朗普的特朗普：内华达州妓院老板赢得共和党初选，将角逐该州众议院席位

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星期二（6月12日）在美国内华达州，丹尼斯.霍夫（Dennis Hof）赢得第36选区的共和党初选，将在11月份和民主党候选人罗曼诺夫（Lesia Romanof）争夺内华达州众议院的议席。由于这个选区是共和党占优势，因此霍夫很可能会当选。

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霍夫拥有好几家妓院，同时也是一部成人真人秀的明星。他还写过一本《皮条客的艺术》。他在接受美联社（AP）采访时表示，他参选是受到特朗普启发：“他是我的哥伦布。他找到了路，我就跟着走。”他住在帕朗普市（Pahrump），因此以“帕朗普的特朗普”自居。

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如果霍夫11月份当选，他将是内华达州第二个进入政界的妓院老板。第一个是在该州北部斯托利县当选专员的Lance Gilman。

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内华达州有七个县允许合法经营妓院。霍夫星期二表示，他打算卖掉几家妓院，缩小经营规模，以便有更多的精力从事政治活动。

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（RCI with AP）

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