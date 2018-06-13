保守党议员因反对乳制品供应机制被逐出该党影子内阁

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加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）星期二（6月12日）发表简短声明，宣布把来自魁北克省的议员贝尔涅（Maxime Bernier）从该党影子内阁中除名。贝尔涅去年曾经和希尔竞争保守党领袖一职。

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他们两人在加拿大乳制品供应机制上持相反立场。贝尔涅主张取消乳制品供应机制，并指责希尔靠支持该机制吸引了一批“假保守党人”，因此得以当选。他在一本阐述自己政治观点的新书中专门用一章来讨论这个问题。

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一位没有透露姓名的保守党议员告诉CBC记者，贝尔涅被逐出影子内阁是因为他把这一章的内容登在了自己的网站上。这位议员说，贝尔涅不仅反对乳制品供应机制，而且攻击保守党的支持者。这种做法令人失望。

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今年4月份，贝尔涅在自己的网站上第一次登出这些内容时，已经引起了党内同僚的质疑。

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贝尔涅在2006年的大选中首次当选，曾担任工业部长和外长等职。他在担任外长期间，曾因把办公室文件忘记在女友家里而引起丑闻。上个月，他因讥讽一个黑人议员太过关注自己的肤色引起争议。

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（RCI with CBC, Peter Zimonjic, Catherine Cullen， Radio-Canada）

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