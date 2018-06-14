狗狗竟然也有原住民血统？联邦政府核查非法原住民身份卡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

联邦政府原住民服务部从去年秋天开始调查“加拿大原住民联合会”自行颁发原住民身份卡的问题。加拿大广播公司记者也一直在跟进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大，原住民身份证由联邦政府颁发。持有者可以享受一系列权利，包括狩猎、捕鱼、跨境购物和获得免税优惠，也自动获得“北美跨境贸易和通行”的权利。正因为如此，就有人伪造出一种原住民身份卡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原住民事务部的审计和评估部门从2017年10月开始关注此问题，并委托毕马威会计师事务所作为第三方，调查假卡的“异常情况或违规行为”，以及购物免税的大致情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

委托合同要求毕马威调查蒙特利尔附近的三个原住民保留地。他们分别是Kahnawake、Kanesatake和该市以西约120公里处的加美边界上的Akwesasne。此外也要到加拿大边境局了解情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者也介入了调查过程，从Kahnawake原住民保留地警方了解到，他们已经从“加拿大原住民联合会”成员手中扣押了上百张假卡。该组织既未获得联邦政府承认，也不是原住民社区承认的合法代表性组织。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该组织由贵劳米·卡尔勒（Guillaume Carle）领导，他要求那些想获得原住民身份卡的人要先经过DNA测试，确认其原住民血统。测试由多伦多的Viaguard Accu-Metrics公司进行。但该组织的两名成员对结果的真实性产生怀疑，因为他们曾将狗的DNA样本提交给那个公司检验，结果也含有原住民血统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC就此询问了该公司， 该公司发表的一份声明说，这些样本可能与人类DNA有交叉污染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC新闻部又向该公司提交了三名员工的DNA样本，其中两名出生在印度，一名出生在俄罗斯，结果检测的结果说他们有20％的土着血统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鉴于调查的最终报告将于本月底到期。加拿大广播公司的记者星期三向原住民服务部了解调查的进展情况。部长简·菲尔波特（Jane Philpott）表示，已经调查出一些问题，渥太华正在进行“非常认真”地处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada