加拿大伊朗裔教授卡乌斯•赛义德 - 埃马米教授在伊朗监狱死亡。 这是他和妻子的照片（AP Photos）

加拿大议会投票通过谴责伊朗议案，政府暂停恢复外交关系的努力

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 14 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期二， 加拿大议会众议院通过了一项由反对党保守党议员提出的谴责伊朗的议案。这使专家们觉得有些出乎意料。因为联邦自由党政府一直以来都在寻求恢复与伊朗关系正常化，而这次也接受了这一议案， 显然与其试图改善与伊朗紧张关系的目标不一致。

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提交谴责伊朗议案的保守党众议员Garnett Genuis（众议员个人网站）

这项议案是由保守党议员加尼特·格纽斯（Garnett Genuis）提交的，其中以强硬的措辞谴责伊朗“持续赞助世界各地的恐怖主义”以及该国最高领导人哈梅内伊“呼吁对犹太人实行种族灭绝”。议案还建议加拿大将伊朗的伊斯兰革命卫队按加拿大法律列为“恐怖主义组织”。

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该动议还要求立即释放所有在伊朗监狱中的加拿大人和加拿大永久居民，其中包括卡乌斯·赛义德 – 埃马米教授的遗孀玛丽娅姆·莫贝尼（Maryam Mombein）和自2008年以来一直被监禁的赛义德·马勒库普尔（Saeed Malekpour）

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渥太华大学公共与国际事务研究生院助理教授托马斯·朱诺（Thomas Juneau）表示，虽然该动议不具约束力，但在政治和象征方面非常重要。它表明，自由党政府与德黑兰恢复交往的政策已经停滞不前”。

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加拿大在2012年以来就撤销了在德黑兰的大使馆。加拿大外交部的一位负责人曾透露，渥太华曾在2017年10月和今年5月两次派出外交使团前往伊朗探讨恢复外交关系的可能性。而被关押在伊朗监狱的加拿大人死亡成为绊脚石。

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今年1月，在伊朗被关押的环保主义者赛义德-埃马米教授在监狱死亡。伊朗当局声称他是自杀。但他的妻子和两个儿子不相信。加拿大外交部官员“对此感到震惊和深切关注”。

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外交部新闻秘书亚当·奥斯丁（Adam Austen）说，尽管加拿大可能不会在短期内寻求恢复与伊朗外交关系，但加拿大仍将继续支持旨在遏制伊朗有争议的核计划的国际协议。

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