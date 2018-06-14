加拿大外长Chrystia Freeland 在华盛顿演讲 (AP Photo/Jose Luis Magana)

加拿大外长在美国演讲批评其没有遵守自己创立的国际规则和秩序

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 14 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大外交部长克里丝蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）周三在美国国会参议院外交关系委员会会议上发表演讲，倡导维护世界的基本规则的秩序，并在会后强调，加拿大强烈反对美国总统对钢铁和铝征税。

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这是加拿大总理特鲁多批评美国的关税政策，遭特朗普攻击后，首次有加拿大官员到美国首都发表外交政策演讲。弗里兰德日前获得美国《外交》杂志的“年度外交官”奖，此次是应邀前往华盛顿领奖的。财政部长比尔·莫若（Bill Morneau）也出席了颁奖仪式。

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国际货币基金组织主席r Christine Lagarde（左）和年度外交官评选委员会主席 Jonathan Tepperman,共同为加拿大外长发奖 (AP Photo/Jose Luis Magana)

在魁北克的7国峰会后，加拿大总理特鲁多在记者会上说“加拿大不会听由美国摆布”， 结果惹恼了特朗普，他说要让加拿大为此付出高昂代价。而他的高级经济顾问则说，“那些与特朗普总统外交往来中不守信用的外国领导人应该下地狱”。这些言论不仅令加拿大人气愤，在美国政界也有很多人觉得不妥。

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但加拿大外长的演讲没有就事论事地停留在语言争论上，她一方面重复加拿大对美国新的贸易政策的反对，另一方面从历史和国际规则的角度，敦促美国反思。

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周三晚间的演讲就在离白宫一个街区的酒店。美国国会参议院外交委员会刚刚结束一次会议之后。因此，加拿大外长面对的是一群来自白宫的外交官、学者和政治家。

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加拿大外长强调了国际规则和秩序的重要性。她提到，这些国际规则和秩序，是第二次世界大战后，在美国的倡导下一步步创立的。可能现在有些美国人认为，目前的世界秩序对他们已没有好处。尽管他们帮助创造了它，还为此付出了“很大的代价”。

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弗里兰德说：“美国正在违反它倡导创立的规则，在对加拿大钢铁和铝征收关税这件事上，使我们明显地看到这一点，这是一个赤裸裸的明证”。

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弗里兰德提到，从1945年开始创建的联合国、世界银行、世界贸易组织和其他国际机构从来都不是完美的。但在俄罗斯、中国、委内瑞拉和其他地方的民粹主义和专制主义仍在盛行时，这些机构是自由民主价值观的守卫者。“

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她说：“我们都知道，我们队伍中因为有美国而最强 – 事实上美国也是领先的。你今天可能会觉得，你的块头允许你和别人针锋相对，并保证获胜。但如果我们回顾历史就会知道，没有一个国家的优势是永恒的”。

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弗里兰德说：“无论美国的选择转向何处，加拿大都会坚持自己应有的立场。这点我要清楚地说明”。这等于含蓄地批评了特朗普的“美国第一”外交政策。但她的演讲中自始至终没有提到特朗普的名字。

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弗兰里德还提到了美国以前的一些共和党伟人- 从亚伯拉罕·林肯的葛底斯堡演讲，到罗纳德·里根1989年的告别演说，他们期望建立那样一个国家：它是建在坚固的岩石上，而不是建在海洋上，或能被一阵风吹走的地方；它得到上帝的护佑，充满和睦相处的各种人群“。

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加拿大外长 Chrystia Freeland 在华盛顿演讲 (AP Photo/Jose Luis Magana)

事实很重要。真相也很重要

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当加拿大外长说，“保留林肯的愿景”就意味着反击那些试图劫持民主的人，她赢得了阵阵掌声。

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弗里兰德强调：“事实很重要，真相也很重要，对当选的领导人和公共服务来说，能力和诚实也至关重要”。她说, 美国以贸易法第232条国际安全为借口，征收关税，从世贸组织规则和北美贸易协定的角度来看，都是非法的”。

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美国国会参议院外交委员会共和党主席鲍勃·科克尔（Bob Corker）表示，大多数美国参议员都同意这种观点。

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科克尔在与加拿大外长会面后说：“我确实认为这是滥用总统权力来使用232条款，我已经试图通过一条立法来抵制这种做法”。科克尔认为，“加拿大不是与美国有贸易问题的国家。毫无疑问，特朗普已经损害了与加拿大的关系“。他希望冷静的思考会占上风。

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加拿大外长与美国国会参议院外交事务委员会主席Bob Corker（左）和参议员 Bob Menendez, (AP Photo/J. Scott Applewhite)

科克尔已准备好在今年秋天的美国中期选举中不再连任，同时也劝那些不同意特朗普做法的共和党参议员不要担心落选，也不用依赖民意测验来查看民众支持率。

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报复性关税即将实施

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加拿大及其盟国计划在本月底之前对美国很多消费品实施报复性关税。特鲁多政府提出了一项价值166亿美元的关税配额，以报复特朗普政府决定对钢铁征收25％的进口关税和对铝征收10％的关税。

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弗里兰德表示，加拿大做出这样的回应， 是因为悲伤而不是因为愤怒。

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此前，公共安全部长拉尔夫·古德尔在福克斯的新闻节目中表示，尽管存在关税问题争议，加拿大仍然希望能通过北美自由贸易协定的重新谈判解决问题。

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加拿大外长也会在周四与美国贸易总管罗伯特·莱蒂泽（Robert Lighthizer）会晤，以努力推动北美自由贸易协定重新谈判的进展。收听

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