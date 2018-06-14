3万亿吨南极冰雪融化：警告人类气候变化的威胁

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《自然》杂志今天发表了一份详尽调查报告，显示南极地区的冰盖正在加速消失，导致海平面上升。

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按照地理学的定义，冰盖（Ice Sheet）是指大于5万平方公里的大陆冰川。

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根据这份报告，从1992年至2017年的25年间，有3万亿吨南极冰盖的冰雪融化。

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而特别令人担心的是，受气候变暖影响最大的南极西部地区，每年都会有1590亿吨冰雪消失。这个数字比2012年估计的数字高出了三倍。

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这份报告的撰写者之一、英国Leeds大学地球观测专家Andrew Shepherd接受访问时表示，在设计未来的时候，我们需要更好地理解冰雪更快速地消失意味着什么。

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南极地区冰盖面积达2400万平方公里，储存着地球60%的淡水。如果这个大陆冰川彻底融化，地球的海平面将上升58米。

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海平面正在上升

根据研究报告，从1992年到2015年，南极冰盖融化造成地球海平面上升了8毫米，平均每年0.6毫米。

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报告的另一位作者、多伦多大学的Richard Peltier 教授表示，根据目前的理论，更长的时间范围来说， 地球必须处于引力一致的状态。这意味着，如果南部冰雪融化，海平面上升，海水会就会向北移，加拿大海岸城市，比如温哥华、哈利法克斯等也会受影响。

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Peltier教授还表示，每年0.6毫米的海平面上升对公众来说，可能觉得不是个大数字，但是，对未来海平面上升来说，这个数字可不小。

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这份报告是根据24个卫星收集的过去20年的数据而作出的。

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