美国总统特朗普与朝鲜领导人金正日会面时，对他竖起大拇指。(AP Photo/Evan Vucci)

媒体质疑：特朗普为什么怒怼特鲁多，却对金正恩赞赏有加？

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 14 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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软弱、不诚实、背后捅刀 VS 聪明、有才干、热爱他的人民

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美国总统特朗普刚从“特金会”风光归来。从发布的公报上看，与金正恩会面最为重要的议题“朝鲜弃核”方面，朝鲜只是应允：会朝着朝鲜半岛无核化方向发展 —— 这远不及以前美国历任政府对朝谈判时具体。

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对金正恩：非常聪明、有才干、热爱他的人民
不过，会见过程中，更引人注意的是，特朗普对朝鲜领导人金正恩赞赏有加。

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今天，一段朝鲜电视台发布的录像显示，特朗普对朝鲜军人行军礼问候，场面尴尬。

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朝鲜电视台的画面，特朗普对一名朝鲜军人行军礼的尴尬一幕。

两人一见面，特朗普就对金正恩说：“很荣幸见到你”。

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之后接受媒体访问的时候，特朗普对金正恩的印象包括了：非常聪明，很会谈判，强硬，很有才干，有幽默感，热爱他的人民。

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如果你不了解朝鲜的状况，真要以为，一位年轻的国际明星首脑诞生了。

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当媒体追问朝鲜的人权状况的时候，比如其古拉格式的劳改营，特朗普说，很多人都做过坏事。

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对特鲁多：软弱、不诚实、背后捅刀
加拿大媒体在报道特朗普对金正恩的礼遇和赞赏时，都不免与特朗普在之前参加加拿大主办的七国峰会（G7）时怒怼加拿大和特鲁多，甚至拒绝签署G7联合公报进行对比。

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就在新加坡峰会前两天，特朗普和他的高级顾问对加拿大总理特鲁多恶语相向，比如说特鲁多对美国“背后捅刀”，甚至说“地狱里会有个特别的位置”给特鲁多。

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6月8日，特鲁多与特朗普在七国峰会见面。CP/Justin Tang

就算在新加坡峰会的记者会上，特朗普依然余怒未消。他威胁说，为特鲁多在记者会上说的话，他要惩罚全加拿大人。

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而特鲁多不过是在“七国峰会”的记者会上，重复了加拿大的立场，表示美国以“国家安全”为由对加拿大的钢铝材增收关税，是“侮辱性的”，加拿大人虽然良善有礼貌，但也不会任人摆布。

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很多人都了解，特朗普从竞选的时候就宣称，北美自由贸易协定（NAFTA）不公平，如果当选要重新进行谈判。

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果然，从他上台到现在，美加墨三国就NAFTA重新谈判，直到现在也没有结果。

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尽管加拿大外长弗里兰在今天依然表示，谈判还在继续。但随着墨西哥大选以及美国中期选举选战开场，能够达成协议的可能性似乎正在缩小。

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美国已经从61日开始，对加拿大钢材和铝材分别征收25%10%的关税。

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而加拿大宣称的“一元还一元”的反制裁措施也将在71日开始实施。

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当然，无论是加拿大总理特鲁多还是外交部长弗里兰，都在不同场合反复强调，加拿大作为美国忠实的盟友和邻居，虽然两国关系中可能存在一些问题，但希望通过谈判来解决——而不是通过侮辱盟国领导人这种霸凌方式。

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加拿大全国发行的《环球邮报》发文说，不是每个人都喜欢特鲁多，但他是我们的人。当我们的人遭到羞辱，我们知道该站在哪一边。

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加拿大前保守党总理哈珀、刚刚当选的安大略省总理福特都放下党派之争，表示在这一役中，会支持特鲁多。

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为什么？
许多人无论如何想不通，为什么特朗普对加拿大以及欧盟这些传统上的盟友，敌意如此之强，而对俄国、中国，现在加上一个人权纪录极差的朝鲜领导人则颇为友善。

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对此，媒体的分析解读也各有不同。

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第一种分析是，他在治国理念上与欧盟、加拿大相差太远。

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经济上，特朗普反对全球化，实行贸易保护；他退出了巴黎气候协议；在国际关系方面，也不顾反对，退出了伊朗核协议；此外，他推行反对移民等民粹政策。

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这显然和特鲁多、默克尔、马克隆这些温和派的理念有天壤之别。

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第二种分析认为，特朗普崇尚强人政治。

特朗普对独裁专制国家不反感，甚至表现出好感。比如，他称赞金正恩；他对习近平可能担任终身领袖感到“相当不错”；对俄国总统普京更是从无恶言。就算美国的情报机构一致认为，俄国干扰了2016年的美国大选，也没有看到特朗普对普京动气，甚至还会为他辩解。

第三种分析认为，他做的一切都是为了竞选，需要表现强硬。

十一月份，是美国的中期选举，特朗普要在自己的基本选民面前对外表现强硬 —— 而展现强硬姿态也要捡个软柿子，加拿大恰是七大工业国集团中，经济上对美国依赖最强的。

历史学家：加美关系面临十字路口
一名历史学家表示，现在加拿大和美国的关系处在十字路口。

而特朗普造成的两国关系损害，很可能需要相当长的时间才能修复。

对加拿大来说，必须保持清醒冷静，不在言语上你来我往，保持风度。

加拿大需要继续游说在美国内部的盟友，争取改变特朗普的决定。

同时，也要在民意等方面做好准备，如果报复措施真正开始实施，也就没有退路了。

（RCI 综合报道）

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