( Joe Raedle/Getty Images)

加拿大药品短缺日益严重：智库报告

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 14 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大智库C.D.豪尔研究所的一份报告说，加拿大政府需要立即采取措施，解决日益严重的药品短缺问题。加拿大自2016年以来每十种药品就有一种遇到过断货或推迟到货的情况。许多患者不得不推迟治疗或者改用疗效较差的替代药品。

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61岁的多伦多市民卡罗珀（Christine Caroppo）曾经因此担惊受怕。她年迈的母亲患有严重的脑积水，必须每天服用乙酰唑胺，否则就会因颅内充满脑脊液而陷入昏迷甚至死亡。她在接受CBC记者采访时回忆说，三年前的一天，她常去的药店这种药断货了，其他地方要么已经售罄，要么所剩无几。她跑了好多家药店才买够处方上的数量。当时她母亲手里只剩下一天的药。

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EpiPen是突发过敏症状时的救命药，目前供不应求。加拿大卫生部只好建议过期的也可以用。( LUCAS TRIEB/AFP/Getty Images)

出现短缺的药品中有许多是常用药。例如用来舒缓急性过敏症状的肾上腺素笔（EpiPen）和抗生素。C.D.豪尔研究所报告的撰写者之一达芬（Jacalyn Duffin）自己也是医生。她说，以前偶尔也会有某种药买不到，但是药品短缺从未达到目前这种程度。

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她介绍说。造成药物短缺的原因是多方面的，例如制药厂家因利润过低不愿生产，或者生产某种药品的公司过于集中。去年飓风“玛丽亚”袭击波多黎各，造成当地药厂断电，产量陡降，就是一个例子。

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国际非专利药与生物仿制药协会在今年早些时候写给世界卫生组织的一份报告说，容易发生短缺的药物通常或者利润低，或者制作工艺复杂、成本高，或者有效期短，或者生产厂家只有一个或很少。

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如何解决？达芬建议政府出资开药厂

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达芬说，加拿大不可能独力解决药品短缺问题，因为这是全球性的，解决这个问题也需要有一个全球性的规划。目前全世界有85个国家都有不同程度的药品短缺。

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全球性的抗生素短缺已经开始影响到最普通的治疗。( Joe Raedle/Getty Images)

但是有一些缓解措施加拿大政府是可以采取的。例如列出一个全国基本药物清单，让卫生部门对哪些药物消耗量最大、最容易出现短缺心里有底，提早准备。

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达芬还建议政府出资成立一个制药公司生产非专利药。她说，许多紧缺药品是常用药，制作工艺并不复杂。为什么我们不能有自己的公司生产这些药呢？

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渥太华大学卫生法专家艾塔兰（Amir Attaran）更是建议，加拿大联邦卫生部可以要求厂家必须保证某些药品的供应。但是卫生部官员说，政府没有强迫一个公司生产和投入市场某种产品的权力。该部门计划对未来可能发生的药品短缺进行分析和预测，并加强与医疗部门的沟通。

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达芬在2010年创建了一个网站，收集和分享关于加拿大药品短缺的信息。

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（RCI with CBC，Malone Mullin）

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加拿大卫生部持续更新的短缺药品清单

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世界卫生组织：药品短缺：一项复杂的全球挑战

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