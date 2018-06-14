不买美国酒，不去美国度假……：一些加拿大民众自发打响贸易战

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在紧挨渥太华的魁省加蒂诺市有一家兄妹合开的小餐馆“Lala Bistro”。在特朗普大骂特鲁多并威胁要让加拿大人为此付出高昂代价之后，来自加利福尼亚的葡萄酒从这家餐馆的菜单上消失了。两个老板随后又决定撤下Heinz牌子的番茄酱和芥末酱，并通知供应商不要给他们送产自美国的鱼和肉。

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老板之一Carole Lajeunesse说，特朗普太过分了。“美国人得管管他们的总统。”她希望有更多的加拿大人抵制美国产品。她得到了餐馆顾客的支持，还有她母亲：

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另一位加蒂诺居民Serge Lafrance说，他今年夏天将不会像往年一样去美国海边度假了，这是为了支持政府，抗议美国对加拿大钢铝材实施的高关税。

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许多加拿大家庭的假期是在美国度过的。佛蒙特州去年一年迎接了4200万加拿大游客，其中相当一部分来自相邻的魁北克省。佛蒙特州旅游部门官员告诉Radio-Canada记者，这星期有一些加拿大人取消了他们原定的去该州旅游的计划。

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（RCI with CBC, Olivia Chandler, Catharine Tunney, Yasmine Mehdi, Radio-Canada）

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