周末网络广播（2018年6月15-17日）

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

怕啥来啥：加拿大七国峰会被特朗普搞砸（方华）

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周末在加拿大魁北克北部Charlevoix风景如画的小镇举行的7国首脑会议落下了帷幕，加拿大联邦政府总理、会议东道主特鲁多却高兴不起来。特朗普在会后不但用近乎人身攻击的语言指责贾斯汀.特鲁多虚伪、软弱，而且说已经下令代替他留在七国峰会的美国代表撤销美国在这次7国峰会联合公报上的签字。

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加拿大外长在美国演讲批评其没有遵守自己倡导的国际规则和秩序（亚明）

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加拿大外交部长克里丝蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）周三在美国国会参议院外交关系委员会会议上发表演讲，倡导维护世界的基本规则的秩序，并在会后强调，加拿大强烈反对美国总统对钢铁和铝征税。

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这是加拿大总理特鲁多批评美国的关税政策，遭特朗普攻击后，首次有加拿大官员到美国首都发表外交政策演讲。

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采访自媒体人”渔乐圈”创办人 Sino – 视频（沈二）

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Sino是加拿大蒙特利尔钓鱼界的名人。他是钓鱼爱好者分享和交流钓鱼信息的平台“渔乐圈”的创办人。从论坛时代到微信平台，从蒙特利尔到加拿大乃至全球，10年来他尽心尽力地为渔友服务。他现在在微信上维护着订阅号和几个“渔乐圈”大群。

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近半年来，Sino开始定时制作“渔乐圈”视频发布到Youtube和国内的优酷等视频平台，受全世界华人渔友的欢迎。“渔乐圈”已经慢慢成为了蒙特利尔，以及加拿大钓鱼领域的一个品牌，Sino也从一个钓鱼爱好者慢慢开始思考“渔乐圈”作为一个活跃的自媒体后的多种可能性。

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加拿大奶制品业真像特朗普骂的那样吗？（方华）

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美国总统特朗普已经多次拿加拿大政府对奶制品实行的限额管理制度做文章，指责加拿大嘴上说要自由贸易，但却对来自美国的农产品征收高额关税、伤害美国农民的利益、危及美国农业的未来。

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关注加拿大和美国贸易问题的专家指出，特朗普在2016年竞选美国总统时就注意到加美贸易中奶制品问题的争端，接受了美国奶制品业游说集团的说法，这就是加拿大政府的奶制品限额管理制度恶化了美国奶制品过剩的问题、伤害了美国中西部农业带地区农场主们的利益。

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大麻上市需谨慎，参议院对“大麻法”提诸多修改要求（亚明）

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加拿大联邦政府有关大麻合法化的C-45法案在众议院通过之后，提交给参议院审读。参议院总共提出了46项修改意见。而联邦政府只打算接受其中的一部分修改建议，拒绝另一些建议。这可能导致参议院与众议院的争辩。

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一周图片报道

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