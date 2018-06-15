压力测试显效果：房贷发放4年来最低

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据加拿大广播公司报道，加拿大统计局的数字显示，今年第一季度加拿大人借的房贷额度是137亿加元，下降了20亿加元，是2014年第二季度以来最低的水平。

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加拿大统计局认为这一下降与严格房贷发放标准的压力测试和房贷利率的上升有关，也与加拿大的房地产市场成交量第一季度下跌17%呈相同的下降趋势。

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2017年第四季度，加拿大家庭每一加元可支配收入要承担的债务负担是169.7%，而今年第一季度这个比例下降到168%。这个下降与加拿大第一季度房贷发放量下跌有明显的关系。

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金融市场专家认为，加拿大中央银行会乐于见到加拿大房贷发放量下降的局面继续下去，以降低加拿大经济的风险。

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加拿大中央银行行长波罗兹曾经多次警告说，加拿大人债务负担过重和房地产市场失衡是加拿大经济面临的两大风险。

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