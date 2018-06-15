玩真的！特朗普实施对中国的惩罚性关税

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美联社报道说，美国总统特朗普批准了对中国实施惩罚性关税的贸易制裁措施，对价值500亿美元进入美国市场的中国产品征收25%的惩罚性关税。

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特朗普在2016年总统大选时就多次表示当政后会拿中国对美国的不公平贸易开刀、以保护美国民众的利益。当政后特朗普从2018年开始兑现其竞选承诺、大刀阔斧地解决中国对美国不公平贸易问题。

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特朗普星期四与几位内阁资深部长和贸易顾问举行了会议，讨论了对中国进口美国的价值少则350亿美元、多则550亿美元的中国商品开征惩罚性关税的计划。

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美国政府正式开始实行对华惩罚性关税，这将招致中国方面的贸易反制措施、对进入中国市场的大量美国产品征收惩罚性关税，使得美中贸易战正式开打、导致美国与中国在政治和经济领域的对峙进一步恶化。

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而且，美国面对的还不只是与中国的贸易战。特朗普可以说是处处点火，已经宣布对加拿大、墨西哥、欧盟国家进入美国的钢材和铝材产品征收高额关税；这些国家也随后宣布了对来自美国的多种进口商品征收惩罚性关税。

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专家们注意到特朗普是在刚刚结束与金正恩的新加坡会谈后开始实行对中国关税制裁措施计划的，似乎不在乎会失去中国在实现朝鲜半岛无核化进程中的合作和帮助。

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特朗普在与金正恩会晤后在新加坡举行的记者会上表示，美国在与中国的贸易中有巨额的贸易逆差，不能让这种局面继续下去；为了解决中国对美国不公平贸易的问题、有些事情必须要做。

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2017年的统计数字显示，美国与中国的贸易逆差已经达到一年3360亿美元的水平。

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除了美中贸易中美国的巨额贸易赤字问题之外，美国政府对中国窃取美国技术机密的问题深感关切。

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华尔街投资者对于特朗普要实施对中国征收惩罚性关税的贸易制裁措施感到不安，担心美国的贸易制裁会导致中国的报复、引发美中贸易战。

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由于不赞成鹰派贸易政策而辞职的特朗普前首席经济顾问Gary Cohn在接受华盛顿邮报采访时指出，互相征收惩罚性关税会导致价格上升和通货膨胀、导致消费者负债上升，这些是历史证明了的会导致经济减速的主要因素。

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但特朗普的前白宫顾问 Steve Bannon认为，解决中国对美国的不公平贸易问题是特朗普政府让制造业就业机会返回美国战略计划的一部分；特朗普为此使用了前政府不敢使用的三大武器，这就是惩罚性关税、对中国侵犯美国知识产权的问题进行调查、对中国电子工业巨头中兴集团重重处罚；这三板斧使出后中国才开始愿意认真谈判。

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研究中国经济问题的专家Scott Kennedy认为，中国会用以牙还牙的方式报复美国特朗普政府的惩罚性关税制裁措施；而且在特朗普四处树敌、与西方盟友在贸易问题上反目的情况下，中国政府不会急于跑到谈判桌旁向特朗普政府让步。

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美国大豆农场主协会主席Ron Moore说，虽然特朗普经商时生意做得红火，但这次面对的是实力强大的外国政府；国际市场大豆价格已经开始下降，希望特朗普政府强硬的对华贸易政策最终会取得积极成果。

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RCI with Associated Press、CBC News

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