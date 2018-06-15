多伦多光天化日之下有两名女童在公园被枪打伤

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多伦多警方目前正在动用一切可动用的资源，寻找一名向公园玩耍的孩子们开枪的男性歹徒。

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星期四下午5点左右，在多伦多东部的士嘉堡区，有人开着车停在McCowan 路和 Steeles 街附近的一个公园旁，然后走近公园，在光天化日之下向公园中的人开枪。当时公园里有一名成人，11名儿童，其中两名小女孩被击中受伤。这两名小女孩分别为5岁和9岁。5岁的女孩腹部受伤，9岁的女孩被击中脚踝。

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两个女孩被救急车送到儿童医院接受了手术，现在已无生命危险。

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多伦多警察局长马克·桑德斯（Mark Saunders）星期四晚上表示，袭击者的目标人可能是操场上的那名成人。

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警方说会调动每一种可用资源来找出嫌疑人。桑德斯还称这次的枪击案是一种懦弱而愚蠢的行为。

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警方已经公布了一些现场线索，歹徒驾驶的是一辆黑色的尼桑Versa轿车，年份大约是2007年到2011年之间。

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警方的探员已经了解到， 事件发生前， 有人看到一辆车里坐着两个带着面具的人。

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