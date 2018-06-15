温哥华住户惊魂：夜里睡着觉，黑熊进了屋

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加拿大太平洋沿岸的不列颠·哥伦比亚省山峦起伏，森林繁茂，有很多野生动物。诸如有鹿在窗外向屋里探看，有黑熊在后院垃圾箱翻找食物，人们已经司空见惯。但还很少听说有成年黑熊进到住宅屋子里的。而家住北部Smithers的达斯丁·赫西（Dustin Hersee）一家星期三就遇到了这样一幕惊魂。

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赫西说，他和妻子清晨正在卧房熟睡，然被起居室传来的一声巨响惊醒。赫斯立即从床上跳了起来。“我立刻知道，这不像是人，一定是有熊进屋了。我最担心的是另一个房间睡觉的一岁半的女儿。

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乡下住宅的客厅和厨房通常都与卧室不在一层。赫西悄悄地下楼梯，果然看到楼下客厅有一头成年雄性黑熊进来了。这头黑熊至少有90公斤。

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值得庆幸的是，他们四岁的儿子昨天晚上到奶奶家过夜了。否则他通常早上起来都要在客厅玩玩具。

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赫西在楼梯上来回上下几次以避免被黑熊发现。他说：“看着熊的大爪子，我的肾上腺素立即升高，人也立马进入保命模式”。

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赫西明白可能是因为前一天晚上没有关好阳台门，导致黑熊进到了屋里。他说：“我们真的很幸运，儿子不在家，没有人受伤。只是有一个窗户和纱窗有些损坏”

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赫西将此情况报告了野生动物保护人员。对方在1小时内就到了他家。但这位巡视员说，这支熊的行为有点奇怪，因为屋里并没有垃圾或其它食物可以吸引它。

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无论如何， 赫西提醒人们， 晚上睡觉记着关好门窗

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