加拿大政府要求CRTC对电话公司强行推销进行调查

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加拿大科技革新与经济发展部长贝恩斯（Navdeep Bains）指示加拿大广播电视与电信委员会（CRTC）对全国几大电讯服务公司的推销手段进行调查。

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此前CBC曾多次报道电话公司在推销其服务时使用欺骗误导的手段，亦有两百多名贝尔（Bell Canada）和罗杰斯（Rogers）等公司的雇员向记者披露他们受到巨大压力，被迫欺骗或误导顾客以完成营销任务。

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负责处理投诉的电讯电视服务投诉委员会（CCTS）收到无数上当受骗的加拿大人的投诉。根据该委员会4月份公布的年中报告，他们在去年8月到今年1月之间受到将近七千起投诉，比前一年同期暴增73%。贝尔公司遭投诉最多，其次是罗杰斯和泰勒斯（Telus）。

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CRTC将在明年2月底以前结束调查并提交报告。

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