美国农业部长：我们没说非要加拿大取消乳制品供应管理制度

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美国总统特朗普每次说到加美贸易如何让美国吃亏的时候都要声讨加拿大的乳制品供应管理制度（supply management system），因此当他的农业部长珀杜（Sonny Perdue）星期五（6月15日）表示美国并没有试图让加拿大取消这项政策时，许多人都感到意外。

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珀杜星期五在爱德华王子岛与加拿大农业部长麦考利（Lawrence MacAulay）会晤后联合举行了新闻发布会，并接受了CBC记者的采访。他在采访中表示，美国并不是非要加拿大取消供应管理制度，而是要求加拿大不要过量生产、过量发放配额并在国际市场上倾销固态乳，从而压低价格，让美国奶农受损。

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麦考利在联合新闻发布会上说，既然美国无意“毁掉”加拿大的乳制品供应管理制度，加拿大奶农可以放心了。至于过量生产，他指出，在固态乳国际市场上，加拿大产品仅占1%。

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1994年加美墨签订北美自由贸易协定（NAFTA）时，乳制品业并没有包括在内。但是加拿大的供应管理制度长期以来让美国不满。这项政策旨在控制乳制品及禽蛋的产量、价格和进口，超过规定限额的进口产品被征收高额关税。

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珀杜：我们没说加拿大不是好盟友

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特朗普曾说，美国向加拿大钢铝材征收高额关税是因为NAFTA谈判的进展太慢了。但是珀杜在联合新闻发布会上表示，应该把钢铝材关税问题和NAFTA谈判分开。至于激怒加拿大的实施高关税的“保护国家安全”理由，他强调说，这绝对没有暗示加拿大不是好盟友的意思。“加拿大在许多、许多年里是一个杰出的盟友，今后也仍然是。”

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他还说，一家人还有意见不合的时候呢。美国和加拿大之间的共同之处比差异多得多，一定能够找到弥合分歧的办法。他希望他和麦考利的这次会晤能够缓和气氛。

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这不是第一次美国政府官员在特朗普的猛烈炮火后试图轻描淡写。在特朗普及助手大骂特鲁多软弱虚伪、该下地狱之后，美国国务卿庞皮欧星期一（6月11日）表示，相处当中总会发生不愉快的事，他一点也不担心美国和加拿大等G7盟国之间今后的合作和关系发展。

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（RCI with CBC，Kevin Yarr）

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