我是新媒体创立人系列 – 采访“渔乐圈”创办人Sino

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Sino是加拿大蒙特利尔钓鱼界的名人。他是钓鱼爱好者分享和交流钓鱼信息的平台“渔乐圈”的创办人。从论坛时代到微信平台，从蒙特利尔到加拿大乃至全球，10年来他尽心尽力地为渔友服务。他现在在微信上维护着订阅号和几个“渔乐圈”大群。

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近半年来，Sino开始定时制作“渔乐圈”视频发布到Youtube和国内的优酷等视频平台，视频受全世界华人渔友的欢迎。“渔乐圈”已经慢慢成为了蒙特利尔，以及加拿大钓鱼领域的一个品牌，Sino也从一个钓鱼爱好者慢慢开始思考“渔乐圈”作为一个活跃的自媒体后的多种可能性。

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加拿大国际广播 沈二 将Sino请到加拿大国际广播的演播室和他一起聊聊他的“渔乐圈”和作为一个自媒体人的喜怒哀乐。

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