小镇 Lillooet / Dawn Mortensen

逃出温哥华、可小城镇房价也贵了

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 18 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在温哥华和多伦多这样的加拿大城市房价严重超出普通打工者负担能力的情况下，许多人不得不逃离这两个城市。能在其他城市找工作谋生就搬家走人，实在要留在城里工作的人有不少搬到尽量远些、房价便宜些的的小城市居住。

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逃离大城市

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但不少逃离温哥华和多伦多这样房地产价格昂贵城市的居民们发现，几十公里、上百公里之外的小城镇的房价也贵得难以负担了。

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据加拿大广播公司报道，Dawn Mortensen过去二十多年一直在离温哥华一个小时车程的Squamish居住，在这里结婚、生养一个孩子，她很享受这里美丽的自然风化和安静的生活环境。

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但最近几年情况发生了很大变化，大量逃离温哥华的人涌入Squamish落户，让Squamish从人口不多的小城镇变得像大城市那么拥挤。

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离温哥华4小时车程

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Lillooet小镇的安静和环山、绕湖骑自行车休闲的方便让人向往 / Dawn Mortensen

Dawn Mortensen和丈夫决定搬家，搬到离温哥华4个小时车程的小镇Lillooet去居住，那里的人口只有1500人。他们很喜欢Lillooet小镇的安静和环山、绕湖骑自行车休闲的方便。

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Dawn Mortensen成为那里第二个房地产经纪。自从她搬家到小镇居住后，这里的房地产市场销售相当活跃。绝大多数购房者是逃离城市的喧闹和昂贵的房地产市场的温哥华居民，其中或者是有孩子的年轻夫妇、他们没有财政能力在温哥华购买住房，或者是50多岁的人，他们卖掉了自己在温哥华的住房、选择房价便宜、靠近自然的生活环境。

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在Lillooet小镇买房，35万加元仍然可以买到一栋独立房。

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在Squamish，那里要买一栋独立房现在没有1百万加元想都不要想。

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而在温哥华的温西地区，那里买一栋独立房要340万加元。

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小镇 Powell River / Denis Dossman/CBC

小镇不再平静

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但Dawn Mortensen说，已经有一些Lillooet当地居民对这些新居民的到来感到不高兴，觉得小镇传统的生活方式被打破、过去两年这里的房价上升了15%。

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离温哥华4个半小时车程的Powell River镇也遇到了与Lillooet小镇相同的情况，许多温哥华居民搬到那里居住，让那里的房价两年上升了16%，4月份那里的平均房价达到35万3千加元。

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离温哥华几百公里小镇的房价猛升让一些想在小镇过退休生活的人郁闷了。

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Beth Jay 四年前由于找到一份教师工作来到与温哥华隔一个海湾、车程2个半小时的Halfmoon Bay小镇。她租了两个睡房的农场房子居住，希望5、6年后可以在附近买套房子住过退休生活。但这里的房价却越涨越高，已经超出了她的购买能力。

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Beth Jay说她在不列颠哥伦比亚省已经生活了36年，可能她在这个省生活的时间不会很长了，因为房价实在太贵了。

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RCI with Bethany Lindsay · CBC News

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