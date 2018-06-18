美议员：别以为特朗普在拿关税吓唬人

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美国国会北达科他州共和党众议员Kevin Cramer在接受加拿大广播公司采访时说，有关国家应该对特朗普发出要对进口外国汽车征收惩罚性关税的威胁认真对待，特朗普不是靠讲大话实现自己目标的人、而是个敢说就敢做的人。

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Kevin Cramer虽然能够理解特朗普政府要解决贸易不平衡问题的急切心态，但认为美国用惩罚性关税的手段解决与盟国的贸易争端是在玩危险的游戏，并告诫加拿大要为特朗普政府施加的汽车关税做好准备。

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特朗普6月初在参加加拿大G7峰会后前往新加坡的飞机上突然宣布撤回在7国峰会联合公报上美国的签字，同时表示应该对从加拿大进入美国市场的汽车征收25%的惩罚性关税；特朗普指责加拿大总理特鲁多在G7峰会上当面一套、背后一套，他刚刚乘飞机离开特鲁多就在记者会上表示加拿大不能任美国摆布、会挺身保护自己的利益。

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在美国宣布要对加拿大进入美国市场的钢材和铝材征收惩罚性关税后，加拿大政府公布了对美国进入加拿大市场的产品征收报复性关税的产品清单。

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特鲁多政府公共安全部长戈戴尔表示，加拿大对美国产品征收的“一块钱对一块钱”的对等性关税虽然是不得已而为之，但也显示了加拿大要保护自己利益的坚定立场。

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RCI with Elise von Scheel · CBC News

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