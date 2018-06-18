丰业银行：贸易战会让加拿大经济衰退

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虽说加美贸易战会两败俱伤，但似乎加拿大伤的要更厉害。

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加拿大五大商业银行之一的丰业银行发表的报告告诫说，如果美国和加拿大、欧盟、中国等主要贸易伙伴国爆发全面贸易战，特朗普政府对包括加拿大产品在内的所有进入美国市场的商品都征收20%的惩罚性关税，则加拿大和墨西哥的经济在2020年会陷入衰退。2020年加拿大的经济会萎缩1.8%。而在贸易战最还的情况下美国经济也会萎缩0.1%。

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如果贸易战没有爆发，但修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判拖到明年下半年，则加拿大的GDP会减少0.2个百分点。

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如果北美自由贸易协议夭折、所有进入美国的加拿大商品要交付3.8%的关税，则加拿大的GDP在2019年会损失0.4个百分点。

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总之，加拿大经济的走势似乎攥在美国总统特朗普手中。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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