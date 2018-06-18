阿尔伯塔一个小镇清真寺遭人纵火

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阿尔伯塔艾德森镇的穆斯林协会副主席托菲克·巴特尔多克（ Toufik Baterdouk）说， 他对星期六有人试图防火烧毁小镇的清真寺感到惊讶， 因为该镇穆斯林一直以来都是得到当地社区支持的。

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小镇位于埃德蒙顿以西约200公里。事件发生在星期六晚间。当天因为是开斋节第二天，晚上仍有穆斯林的祷告活动。 但就在23点左右人们刚出来后不久，还没离开停车场，就见清真寺的南门处起了火。

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消防队在15分钟左右抵达现场，很快将火扑灭了。 火灾的破坏并不大，只是前门和旁边的一些墙壁木板被烧坏。

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艾德森的清真寺实际上原来的一所民房，五年前做了一些改造。经常到访清真寺的家庭约有15个。

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巴特尔多克说，现场可以闻到汽油味，安全录像也显示，火灾发生时有人拿着袋子从那里离开。此人穿着连帽黑上衣。他说，这个纵火犯也太明目张胆了。 “通常情况下，我们会认为有人想要纵火或搞破坏时，如果看到有人会改变主意，但这个人似乎并不在乎”。

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巴特尔多克在埃德森已经生活了26年，他对此事件感到失望和震惊。他说： “我在这里长大，觉得小镇非常好。真难以想象这样的事情会发生在这么好的镇上”。

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加拿大穆斯林全国委员会对此次案件中无人受伤感到庆幸，同时称纵火是一种“怯懦行为”。执行主任伊萨桑·加迪（Ihsaan Gardee）在周日的新闻稿中说：“我们想发出一个明确的信息，这种卑鄙行为不会不受到惩罚”。

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皇家骑警在周日就此案就行了新闻发布会上。发言人马琳·布朗（Marlene Brown）警官说，事件确实可疑。警方正按故意纵火案调查此案件，并要求公众协助找到嫌犯。

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