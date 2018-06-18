加拿大红十字会花百万元帮助两个遭火灾的原住民部落更换冰箱

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从星期天开始，加拿大红十字会开始租用运输机飞往曼尼托巴省很北部的两个原住民部落， 给那里运去数百台冰箱和冰柜。

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这两个部落一个是Little Grand Rapids，另一个是Pauingassi，那里因为发生森林火灾，电力中断，居民也被疏散。

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加拿大红十字会的消息说，上个月这两个部落因为断电，居民疏散，冰箱里的食物腐烂， 有的冰箱压缩机制冷液开始泄漏。

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红十字会曼尼托巴省和努纳武特地区的总监肖恩·菲利（Shawn Feely）说，到目前为止， 红十字会已经拿出100万加元，采购了800多件家用电器，主要是冰箱和冰柜，再租用运输机送往受灾地区。

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他说：“原住民通常会把狩猎收获的鱼和肉存放在冰柜里。你能想象吗，在电力中断之后，冰箱里的食物放了四个星期， 而当地的气温今年有时达到零上30度。所以一切食品都烂掉了”。

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目前，这两个部落的约1400名原住民仍然住在温尼伯的旅馆里，等待着救灾队伍修复电力供应系统、清除腐败的食物和锈蚀的家用电器。菲利说：“这当然是一项巨大的艰巨任务”。他说，森林火灾之后，这两个原住民部落的疏散工作已经花了800到900万加元。随着居住旅馆的天数增加， 费用还在增长之中。

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红十字会从星期天下午开始往这两个边远的原住民部落运送冰箱和冰柜，Little Grand Rapids有一个可以降落运输机的机场，Pauingassi则没有，因此还需要直升机转运。因此，需要两三天的时间才能都运到。

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至于烂掉的鱼和肉，红十字会表示也会在下一步提供替代品，但这并不意味着会给灾民发现金。

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曼尼托巴省电力公司预计，大约能在6月22日前后恢复这两个部落的电力供应。现在已经修复了主要输电线路，正在重建被火灾烧毁的变电站和通往居民住宅的线路。

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电力公司的发言人斯考特·鲍威尔（Scott Powell）称， 由于工作量非常大，很多器材需要空运过去，再加上天气因素，所以通电的时间也有可能会推迟。

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