CBC温哥华的“父亲节”专栏 (CBC)

父亲节的珍贵礼物，来自孩子们的感恩回忆

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 18 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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刚刚过去的6月17日是一年一度的“父亲节”。通常来说，“ 父亲节”没有“母亲节”那么受重视。但今年在不列颠·哥伦比亚省的“父亲节“，却让很多人印象深刻。这有两个原因。

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首先是省政府籍此推动男性健康理念，并真有行动。卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）在这一天宣布给“加拿大男子健康基金会“拨款150万加元，以推动省内男性过上更健康的生活。

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“加拿大男子健康基金会”是一个非营利性团体，它致力于关照男性健康问题，例如前列腺癌等，并倡导男性追求更健康的生活方式。

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省政府的资金可以支持基金会的一些计划，例如目前正在进行的“不必改变太多”活动。这项活动提供快速食谱和教男性保持运动活力。这笔资金还用来支持在温哥华一个健康俱乐部的活动，该俱乐部着重于改善居住在城市中的原住民健康状况。

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还有就是加拿大广播公司在“父亲节”之前一个星期在早间节目中开设了一个专栏，请当地居民讲述他们记忆中的“父亲的故事”。这个节目引起热烈的反响，节目组先后播出了一些很有趣的故事，大多数是讲述父亲如何支持孩子们的学习、成长，想尽力为孩子多做一些事。这让孩子们心生感激，多年后仍然记得。以下是其中的几例.

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茱莉·赫尔瓦汀 (Julie Hrvatin）：父亲有多坚强

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资料图片 （The Jonesboro Sun, Rob Holt / AP Photos) MANDATORY CREDIT

“那是十几年前的2005年或2006年。我告诉父亲说某天下午就是我感觉最紧张的微积分期末考试，父亲说会在那天开车送我去学校。

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那是风和日丽的一天。我的父亲在前院修剪一棵大树。就在我们原定的出发时间临近的时候，我突然听到父亲在院子里喊道：“你可以坐公共汽车去考试吗？”

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这让我一下子慌乱起来，一边赶紧把书装进书包，一边大声喊叫，“不要吧，我肯定得迟到了！” 这时又听父亲大声说，还是由他送我，现在就走。

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我们都赶紧上车，然后迅速启动车子出发。但我注意到，我的父亲脸部呈现出痛苦的表情，一只手抓着大腿部位，只用另一只手扶着方向盘。我问他发生什么事了，他说没事。

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当时我并不完全相信他，但我当时想得更多的是考试，就没进一步细问。

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爸爸把我送到考试地点放下来，轻声说“祝你好运”。临走又喊了一句：“你乘公交车回家吧！”

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等我考试结束后回到家才知道，原来父亲用条锯修剪树墙时，锯子碰到一个树结，跳到了他的腿上，把他的腿割伤了！这也是他为什么开始喊了一嗓子问我能否坐公交车去考试。但他听我说来不及了，就忍着痛先送我去考试， 然后才到医院治疗。我不记得他缝了多少针，反正伤得很厉害！

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CBC

梅洛迪·奥什若（Melody Oshiro）：父亲开车接我去打工

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我的父母在我13岁时分手，父亲搬到了8公里外的地方。不久后我在麦当劳找到了一份周末打工的机会，可店里给我排的班是每周六和周日早上6点上班。即使坐头班公共汽车去都很紧张。

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父亲知道后，就说可以过来接我，然后送我去上班。我在那家麦当劳打工一年多，他每个周末的两个早晨都要5点钟起床，开车到我家，然后开车5公里送我上班，以确保我上班不迟到。

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他同时也为我在工作中的努力感到自豪，并给我很多支持。记得在我16岁生日那天，我正在汽车取餐的窗口工作，没想到父亲开着车出现在窗口前。我已不记得他点了什么餐， 只记得他递给我一个生日礼物，那是一瓶金色瓶子的香奈儿精美香水。这让我觉得非常特别。

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而就在那一年的圣诞节，父亲因病去世了。它是我生命中经历中又一个挑战。但我知道父亲希望我努力工作，它是我努力工作的动力，我要让他为我骄傲。

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温哥华的Oppenheimer公园以此纪念过去3年因毒品死亡的2200人， 包括讲述人的哥哥（Tina Lovgreen/CBC)

一位匿名者：父亲始终没有放弃染上毒瘾的哥哥

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我有一个染上毒瘾的哥哥，一年半前因为服用芬太尼过量而离开了我们。

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我哥哥的一生都面临精神健康方面的挑战，他也曾以各种方式去应对，但时好时坏。

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在整个过程中，我的父亲都试图尽力帮助他。他曾两次飞往安大略省，去接在那里犯了毒瘾的哥哥。回程时无法乘飞机，父亲就在租车行租一辆车，开4000多公里把哥哥带回温哥华，以便帮他戒毒。

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我父亲并不富裕，但为了鼓励我哥哥克服毒瘾，却很舍得花钱。当哥哥20岁多一点，说对立体声安装感兴趣时，爸爸二话不说就为他付了学费，以便他能获得职业生涯的机会。

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父亲为哥哥做的事还有很多，一直到最后为儿子送终，为他收拾好一切物品。

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我讲出这个经历是因为我知道，还有一些父亲也面临着相同的挑战，我要传达给他们的信息是：不要放弃有问题的子女，要尽其所能地帮助他们。

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我祝大家节日快乐。收听

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