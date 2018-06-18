(CP/Darryl Dyck)

用空气赚钱：加拿大公司拟从空气中抽取二氧化碳制成燃料

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 18 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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如何减少温室气体排放量是世界各国面临的挑战。不止一家公司在开发把已排放到空气当中的二氧化碳气体抽取出来的技术。而BC省的一家公司则更进一步，计划把从空气中抽取出来的二氧化碳制成燃料，供大型交通工具使用。

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把二氧化碳从空气中抽离出来，在实验室里并不难做到。但是要在露天野外大规模进行，成本是关键之一。这家名叫“碳工程”的BC省公司的项目如果成功，将有助于大大降低成本。该公司创始人之一大卫.吉斯（David Keith）同时也在哈佛任教。他不久前接受了CBC采访。

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吉斯的公司位于距离温哥华一小时车程的Squamish市。(CP/Darryl Dyck)

吉斯介绍说，二氧化碳首先被从空气中提取出来，然后被加以净化。提取二氧化碳的设备看上去很像发电厂的冷却塔。空气被吸进来，和一种强碱溶液接触后，二氧化碳被分离出来，制成燃料。

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吉斯认为，这种技术对环境保护是有用的，也是有市场需要的。这种来自二氧化碳气体的燃料可以代替柴油、汽油等高排放燃料，用于飞机、轮船和卡车。交通行业减排很难，就是因为需要用油，而大型交通工具以电代油现在还无法做到。他们研发的这种新燃料将有助于交通领域的“去碳化”。

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新燃料定价大约每公升1 加元

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开发同类技术的公司目前有好几家。一个瑞士公司的二氧化碳厂去年已经正式开工了。但是吉斯并不紧张。他说，他的公司所开发的技术胜在适合大规模使用。同样是从大气中直接提取二氧化碳。如果你计划每年提取一千吨，那么那家瑞士公司的技术很合适，但如果你想一年提取十万吨或一百万吨，使用他们的技术成本更低。

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用来代替矿物燃料的产品是否能够大规模使用，关键在于价格是否有竞争力。吉斯说，他的公司生产的新燃料计划定价每公升1加元，比矿物燃料贵。但是它的好处是低排放。在一个政府立法严格控制排放量的大环境里，这种新燃料还是大有潜力的。

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在私人投资之外，吉斯的公司从加拿大政府、BC省政府和美国能源部都获得了资助。作为一个加拿大公司，能从美国政府获得资助尤其让吉斯感到鼓舞。不过他也表示，像他们这样的“气候技术公司”的发展，最需要的来自政府的支持是创造一个控制排放的大环境。如果大家可以随意把大气层当成二氧化碳垃圾桶，想扔出多少就扔多少，那他们在市场上就生存不下去了。

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吉斯说，他们的下一步是建一个制造燃料的工厂，目前厂址未定，正在集资。新工厂计划在两年后投产。

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对这类新技术持怀疑或反对态度的人也不少。国际气候与环境研究中心（CICERO）负责人格伦.彼得斯（Glen Peters）说，和矿物燃料相比，这类技术的软肋是成本高。我们的飞机和轮船今后到底是用电，用氢气，用生物燃料还是用二氧化碳燃料，到最后还是要看价格。

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（RCI with CBC，The Current，Connie Walker）

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