财长莫诺没有违反利益冲突法：加拿大议会道德规范专员公布调查结果

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加拿大议会道德规范专员星期一（6月18日）公布的调查报告说，加拿大财长比尔.莫诺（Bill Morneau）没有违反利益冲突法，尽管他在向众议院提交一项养老金改革法案时仍然拥有家族经营的养老金服务公司的股份。

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按照加拿大利益冲突法的有关条款，如果一个政府官员可以从一项政策的实行中得到好处的话，他就不能参与这项政策的制定。但是议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）在经过将近半年的调查后，认为莫诺、他的家人和家族公司不能从C-27的通过和实施中获利，因此他没有违反利益冲突法。

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莫诺在2016年10月提交这项法案后，受到反对党议员的质疑。应他们要求，前任道德规范专员道森（Mary Dawson）开始对此事进行调查，但在调查完成前退休。

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要求调查的议员之一、新民主党的内森.库伦（Nathan Cullen）在报告公布后表示，即使莫诺没有违反利益冲突法的有关条款，他的做法也是不对的。

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莫诺去年曾因没有申报在法国的一处房产被罚款200加元。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney，Radio-Canada）

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