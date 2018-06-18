继日本之后，韩国也暂停进口加拿大小麦和面粉

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在加拿大食品检验署公布在阿尔伯塔省南部发现少量转基因小麦后，日本和韩国先后暂停进口加拿大小麦和面粉。加拿大外交部发言人星期一表示，在出现类似情况后暂时关闭本国市场是日本和韩国的惯常做法。目前还不清楚欧盟，中国和美国是否会采取同样措施。美国也是加拿大小麦的重要出口市场。

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据业内人士介绍，日本是加拿大小麦的主要进口国之一，每年购买大约150万吨，而且喜欢买价格更高的质量最好的小麦。韩国每年进口23万5千吨。

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一个除草承包商去年夏天在一条公路旁发现了这些小麦，测试结果显示它们含有一种美国孟山都公司研发的抗除草剂转基因。转基因小麦目前在任何地方都不允许商业种植，但孟山都1998年到2000年曾经在加拿大境内不到两公顷的土地上进行过试验种植。试验田和发现转基因小麦的地点之间相隔大约三百公里。鉴于这个距离和二十年的时间，加拿大官员不能肯定二者之间有联系。

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加拿大卫生部说，转基因小麦没有进入食物供应链，对公众没有威胁。

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一个日本专家小组正在前往阿尔伯塔省的途中。

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（RCI with CP, Radio-Canada, Audrey Neveu）

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