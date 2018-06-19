持续上升的温室气体正在降低鱼类和植物的营养成分

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过去几年来已有研究显示，温室气体会伤害稻米等粮食作物的营养成分，加拿大的海洋生物和环境学家的研究显示，温室气体同样伤害海洋鱼类的营养成分。

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对地面作物的影响

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加拿大广播公司的科技专栏作家鲍勃·麦克唐纳最近在他的节目中采访了克蕾丝蒂·艾比教授，她近年来和中国，日本研究人员的合作研究显示温室气体浓度上升意味着人类种植的粮食的营养成分越来越低。

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他们的实验稻田以本世纪末温室气体浓度条件，即CO2含量580PPM浓度（目前空气中CO2是410PPM）状况下种植了多种亚洲稻米，结果证实了早先其它研究的结论：稻米中的蛋白，铁，锌水平降低，另外他们的实验首次发现稻米的B族维生素也被降低。

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此前，曾有研究建议温室气体浓度上升可能有益于农作物生长，因为较高的温度会加快植物生长，同时也会更高产。尽管植物生长需要CO2，但目前研究显示，过量的CO2使得水稻不能从土壤中吸收足够的微量营养素，这种状况下生长出的稻米的淀粉和糖含量过高，而蛋白质，B族维生素和其它人体所需的微量元素不足。高含量的糖分和淀粉使得这些大米更接近于我们目前定义的垃圾食品。

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研究显示，水稻营养成分在农作物中受温室气体影响最大，但小麦和其他植物的营养成分也会有所减少，由此，肉类产品的营养也会相应减少，因为稻米和谷物是畜牧饲料的重要组成部分。

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对海洋的影响

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温室气体CO2水平增高不仅仅影响地面作物的营养成分，对海洋水产也有同样影响，因为CO2使得海水温度升高，同时也升高了海水酸度，这对海洋中的浮游植物有害，而浮游植物是海洋食物链的基础，它为海洋生物和人类提供多种营养，尤其是人体必需的脂肪酸。

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加拿大纽芬兰纪念大学的海洋生物和环境学家们正在对CO2浓度对浮游植物的影响进行研究，接受加拿大广播公司科技专栏作家鲍勃·麦克唐纳采访的洁娜·麦凯农指出，必需脂肪酸Omega-3和6是人体内无法合成，或无法合成足量的脂肪酸，必须从食物中获得，所以我们需要依赖进食鱼类或亚麻籽等。

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海洋鱼类富含Omega-3脂肪酸，平衡地摄取Omega-3，6会有助增强人体的抗炎症和抗氧化能力，它们对人的大脑发育，免疫系统功能，血压，精神健康和胎儿发育具有关键的影响。

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洁娜·麦凯农说，她在目前的实验中已经观察到浮游植物中脂肪酸的含量在减少，另外，这一减少的程度和实验取样的产地也有很大的关系，海水温度上升的程度因地区，洋流等因素的影响而不同。

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环境研究模型预测在本世纪末，海水温度将增加2摄氏度，酸度将增加0.5个PH值，这对海洋浮游植物具有巨大的影响，在比人类历史更久远的千万年来，这些浮游植物是在稳定的海水温度和酸度中生活的。

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(RCI with CBC Bob McDonald)

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