贸易战升级：特朗普威胁再对2000亿美元中国商品征收惩罚性关税

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特朗普星期一要求美国贸易代表再对价值2000亿美元的中国商品准备清单以征收关税，美中贸易战升级。

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特朗普把这一新加部分的关税率设在10%。刚在上星期，特朗普宣布对价值500亿美元进入美国的中国商品征收25%的关税，中国政府对此迅速做出回应，表示将对同等价值的美国商品征收惩罚性关税。

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特朗普在宣布这一决定时表示，中国无意改变其不公平地获取美国科技和知识产权的做法，他重申中国的做法是在威胁美国的企业，工人和农民。

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特朗普还表示，如果中国拒绝做出改变，坚持对此前美国提出的500亿商品的惩罚性关税做出反制，那么美国将实施这一新的对2000亿美元商品征收关税的计划，此前对500亿中国商品征税的计划将从7月6日开始实施。

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中国商务部星期二说，美国这一“极限施压和讹诈的做法，背离双方多次磋商共识，也令国际社会十分失望。”

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中国商务部还表示，如果美方出台清单，中国将“不得不采取数量型和质量型结合的综合措施，做出强有力的反制。”

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特朗普说如果中国对这一轮新关税做出反制，那么他将再对额外的2000亿美元中国商品征收关税。

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（RCI with CBC）

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