在凤凰城，孩子们参加抗议行动。 (AP Photo/Ross D. Franklin)

华裔议员关慧贞：加拿大应谴责特朗普政府将寻求庇护者孩子与父母分离政策

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 19 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美国特朗普政府从四月中宣布实行一项新政策，对进入美国寻求庇护的人“零容忍”，并将“孩子从父母身边带走分开关押 ”。

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这两天媒体报道中，人们看到，在跨过美国和墨西哥边境的一瞬间，寻求庇护者被逮捕，而身边的孩子，无分性别年纪，都会被强行与父母分离 —— 有些甚至只有几个月大。

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在父母亲等待联邦移民当局快速审理过程中，孩子都会遭到分开关押。这项政策实施之后六个星期，已经有2000名儿童被迫与父母分开。

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特朗普政府的做法受到朝野上下以及国际社会的批评，其中包括了联合国人权理事会高级专员艾尔侯赛因（Zeid Ra’ad al-Hussein）。他批评特朗普当局的做法，构成了“政府认可的虐待儿童行为”。

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关慧贞：加拿大应该谴责特朗普政府行为
在星期一的加拿大议会辩论时期，温哥华东区的联邦新民主党议会议员、新民主党移民难民部影子部长关慧贞（Jenny Kwan）提出，总理特鲁多应该对美国的这项政策提出谴责，并应该立即取消与美国的“安全第三国协议”。

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关慧贞表示，从特朗普政府发出针对几个穆斯林国家的旅行禁令的那一天，她就呼吁总理以及联邦政府停止执行与美国的“安全第三国协议”。

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按照美加签署的“安全第三国协议”协议，任何寻求庇护者必须在最先抵达的国家，美国或者加拿大，提出庇护申请。如果两国发现有寻求庇护者曾先抵达过另一个国家，则需要把他们送回去。

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比如，目前，加美边界上出现的来自海地等国的寻求庇护者。因为他们已经在美国申请了难民身份，按照“安全第三国协议”，加拿大需要把他们送回美国。

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但加拿大也有法律，难民被送去的国家，必须是安全的。

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NDP联邦议员关慧贞表示，加拿大应该谴责特朗普政府的移民政策。

关慧贞在接受CBC采访时表示，没有人可以理解，为什么特朗普政府要如此残忍地把孩子从父母身边夺走。这些孩子完全不知道父母的去向，不知道要等待多久，这怎么能说是“符合孩子们的利益”呢？而那些父母不过是为了让孩子有一个更安全的生活环境。

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她还指出，这项政策违反了所有的国际法规定。

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关慧贞认为，在这样的状况下，加拿大应该站出来，因为这是我们的国际责任。加拿大具有同情心与人道主义在国际上是众所周知的，并受到尊重的。我们应该与更多国际机构合作，告诉美国这种做法是不能接受的。

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加拿大关注：是否继续执行“安全第三国协议”？
当然，有鉴于最近这段时间特朗普对加拿大以及总理特鲁多的横加指责，似乎加拿大政府对如何进行下一步依然在谨慎考虑中。

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联邦公众安全部议会秘书Mark Holland表示，加拿大政府的确在关注美国对待寻求庇护者采取的行动。目前，需要进一步的分析才能确定美国是否是安全国家。

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前难民律师、多伦多大学伦理中心研究员卡梅隆（Hilary Evans Cameron）在接受加拿大广播公司国际部（RCI）记者Lynn Desjardins采访时表示，以目前看到美国对待难民的态度，加拿大至少应该暂停遣返从美加边境进入的难民。如果做不到这一点，我们就成了美国的帮凶、同谋。

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相关阅读：加拿大广播公司国际部采访前移民律师卡梅隆

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美国被指流氓国家
在联合国会议上，美国驻联合国代表希利（Nikki Haley）试图为特朗普的政策辩护。她说，联合国或别的任何国家都无权指导美国，如何保证我们的边境安全 ——言下之意，联合国或其他国家的批评是多管闲事，干涉了美国的内政。

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而卡梅隆不客气地说，国际法对各个国家如何保护边境是有规定的。你不可以开枪射杀越境者，你不可以酷刑折磨他们，你不可以把他们的孩子夺走。要是美国觉得，这些规定对他们不适用，“与美国无关”，那他们就是孤立于国际社会之外，是“流氓国家”。

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加拿大如何处置儿童庇护申请者？
根据加拿大统计数字，依照“安全第三国”协议，在2017年，总共有1949名从美国前来寻求庇护的难民被送回了美国 —— 相较于过去，这个数字有了戏剧化地增加。如2016年，这个数字为731人，而2015年，只有418人。

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针对与父母一起来到加拿大寻求庇护的未成年儿童，加拿大曾经的政策是，把他们和父母或是监护者关押在一起。

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但在201711月，加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）签署一项命令，称在对待未成年寻求庇护者时，要把孩子们的利益放在首要位置，要尽可能地人道，不得再羁押儿童，并要让他们和家人在一起。

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Kids hold up signs during an immigration family separation protest in front of the Sandra Day O’Connor U.S. District Court building, Monday, June 18, 2018, in Phoenix.  (AP Photo/Ross D. Franklin)

RCI with CBC

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