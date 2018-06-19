道明银行预测: 汽车业关税将致16万人失业，加元暴跌

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在多伦多道明银行星期一发表的一份报告中，经济学家布莱恩·德普拉托对汽车业可能面临的惩罚性关税将对加拿大经济的影响进行了分析预测。

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在这一预测报告中，汽车部件以10%的关税计，组装完成的汽车以25%的关税计，道明银行资深经济学家德普拉托是以美国最近对加拿大铝和钢材的关税率来做这一预测的。

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去年美国的新车销售总量是1千7百万辆，这其中的50%是进口车，而这些进口车的50%是在加拿大和墨西哥组装的。

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而标有美国制造的新车中，几乎全部含有进口的零部件，比如丰田RAV-4是除皮卡车外在美国销量最高的车，其中许多部件是在安大略的伍德斯托克丰田厂制造的，不过这型车的发动机主要是在美国的阿拉巴马州制造的，传动部分来自西弗吉尼亚州，其它一些部件来自日本，中国等地。

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以德普拉托的计算，加拿大汽车业大约要为740亿美元的零部件和整车出口支付关税，以10%和25%的关税额度计，加拿大的GDP增长将减去0.4%。

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更糟的是，这一衰减将对投资业造成巨大影响，减低加拿大长期经济实力。

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尽管0.4%的损失对加拿大全国经济来说未必惨重，但具体到制造业省份安大略来说，则是2%的损失。

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以去年的统计资料，加拿大全国有大约170万产业工人，其中的771,000是在安大略省。

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德普拉托的报告预计汽车业关税将导致安大略省16万人失业，此外，以德普拉托最不乐观的估计，加元将在明年底前暴跌至0.64美分。

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（RCI with CBC）

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