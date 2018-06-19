去年四千加拿大人死于鸦片类药物 政府：将出台严厉法规

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年，加拿大大约有4000人死于鸦片类药物过量。而且，很明显，芬太尼（Fentanyl）是罪魁祸首。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，加拿大联邦政府公布了这一数字，同时出台更严格的法规，限制药品公司向医生推销这类药品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年，死于鸦片类药物过量的人数为3000人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府数字显示，在4000名死亡者中，72%死于芬太尼或是芬太尼相似药品。2016年，这个比例是55%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

某些人群：滥用药物成死亡主因

加拿大公共安全办公室主任Theresa Tam医生表示，2017年，在30岁到39岁青壮年死亡者当中，死于鸦片类药物过量成了主要原因，比其他原因死亡的人数都要高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，联邦政府正在与省一级政府合作，解决这个问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省受影响最大

政府公布的数字显示，西部不列颠哥伦比亚省（BC）受到芬太尼等鸦片类药品影响最大。去年，因此死亡的人数达到1399人；在2016年，这个数字为974人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大最大省份安大略省，这个数字为1125人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam表示，药品公司使用各种方式向医生推销这类药品，比如在医疗杂志上做广告，或是在药品会议上直接推销。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下个月，有关部门将开始就如何限制药品公司推销鸦片类药品征询意见，并要求药品公司在这段时期自觉停止推销活动，直到法规出台。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，联邦政府的新规定将非常严格，且惩罚方式多样，有可能从罚款迅速升级到刑事指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada