加拿大人偷偷从美国买东西，就是因为关税高：特朗普再度开炮

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美国总统特朗普星期二（6月19日）再度把矛头对准加拿大。他在华盛顿的一个小企业主集会上说，加拿大人偷偷摸摸地把从美国买的东西运回家，就是因为美国商品被征收了太高的税。

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他还再次抨击北美自由贸易协定和加拿大的乳制品供应管理制度，宣称美国“不愿再做傻瓜，从此要做精明的国家”。

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为反击美国对加拿大钢材和铝材分别征收25%和10%的关税，加拿大将自7月1日起对166亿加元的美国产品征收报复性关税。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland ）说，政府已经完成公众咨询，并将根据咨询结果对征税产品清单进行修改。

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在特朗普威胁再对2000亿美元的中国产品征收高额关税后，全球贸易战的危险加剧。星期二下午，加拿大和美国股市普遍下跌。

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（RCI with CBC News，Mike Blanchfield ）

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