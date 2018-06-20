联邦议会参议院表决通过大麻法案

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星期二，加拿大参议院就联邦政府大麻合法化的C-45法案修正案投票表决，结果以52票同意、29票反对、两票弃权获得通过。

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赞同该法案的参议员托尼·迪恩（Tony Dean）说：“我感觉很棒。我们刚刚目睹了这一历史性的投票，他结束了90年的大麻禁令。我想加拿大人会密切关注此事，我期望其他国家也关注这件事”。他这样说是因为，加拿大是7国集团中第一个大麻合法化的国家。

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迪恩认为参议院在讨论和批准大麻法案的整个过程中运作良好，他为此感到自豪。他说：“现在我们要开始做的是如何应对大麻可能带来的危害，我们需要积极主动地开展公共教育。但这无疑有益于取缔高达70亿加元的非法大麻市场。同时也会大大降低因大麻定罪的人数。这对加拿大来说是好事“。

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联邦司法部长威尔森-雷布尔德（Wilson-Raybould）昨天也表态说，过去有关大麻的法规不仅让黑市经营者挣了很多钱，还把不少人关进了监狱。新的法规可以解决这些问题。政府会很快宣布大麻合法化，但在此之前建议加拿大人还遵守现行的法律。

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法案通过的消息也引起了一些批评。保守党参议员莱奥·霍萨科斯（Leo Housakos）曾任参议院会议主持。他说“现在的大麻法案无法达到减少年轻人抽大麻的目的，它只能是让抽大麻成为一种日常行为。这一法案会使抽大麻的年轻人更多，而我们从中看不到任何解决这一问题的方法”。

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按照自由党政府的最初计划，议会原本应该早一些通过该法案，以便于7月1日开始大麻市场开始运营。但大麻法案在众议院通过之后，却在送参议院复读时被要求作出修改，所以原定的时间表不得不推迟。

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按照加拿大的立法程序，众议院提出的法案，先在众议院讨论，经过三遍审读之后，若能通过则提交给参议院审议。只有参议院也通过了才能成为正式法规。

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此次的大麻法案在众议院通过之后，提交给参议院。结果参议院提出了46项修改意见。

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这个星期一，205名众议员对参议院提出的46条修正案进行投票，同意接受其中33条，减去13条。新民主党议员支持该法案，而保守派议员则投票反对。表决后的大麻法案又返回给参议院。昨天晚上获得通过。

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在拒绝修改的13项修正案中。有几条比较关键。首先是“明文规定各省有权禁止在家中种植大麻”。这是因为，虽然联邦新的大麻法中规定“家中可以种植大麻，只要不超过4棵”，但魁北克省、曼尼托巴省和努纳武特区都希望禁止省民在家中种植休闲大麻。因此参议院建议联邦政府确认各省在“大麻法”中这样做的权利。

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但这一建议被自由党政府拒绝。总理特鲁多上周告诉记者：“我们了解到有这方面的问题和担忧，我们会研究新法案实行后的影响，然后在三年内作出修订“。

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参议院提出的另一项比较重要的修改是要求政府创建大麻公司投资人登记制度。这一修正案是由保守党参议员克洛德·卡里尼昂（Claude Carignan）提议的，目的是防止犯罪团伙利用离岸资金投资加拿大的大麻产业。

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另一项参议院提出的重要提议是禁止大麻公司做广告，包括在T恤衫、帽子和手机套上印上公司的标志。但也被自由党政府拒绝。

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他甚至提到自由党对参议院作用的认识问题：“自由党现在需要决定，他们想要的是一个什么样的参议院。如果他们真想要一个独立的、现代的参议院，那就该认真考虑我们的修正案”。

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现在大麻合法化的法案已经通过，按照惯例，一个新法案通过后要给各省8至12周的准备时间，作为缓冲期， 也需要等待总督的批准。这意味着要到八月底九月初，大麻才会上市公开销售。

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