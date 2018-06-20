西捷航空超低价分公司“骤降（Swoop）”开始运行，国内航班最低49元

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星期三早上，一架涂着粉红色标志的白色的波音737客机从安省汉密尔顿机场起飞，目的地是西海岸不列颠·哥伦比亚省的阿伯茨福德，这标志着加拿大一家最新的超低成本航空公司投入运行。

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机上涂的Swoop即是这家超低价航空公司的名字，它的母公司是是西捷航空。这家新的超低价航空公司目前的主要运营航线是在加拿大东西5个城市之间，包括哈利法克斯、汉密尔顿、温尼伯、埃德蒙顿和阿伯茨福德。

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其中很多航线票价只有99加元，最低的只有50加元。票价能如此低的原因除了使用城市的二级机场，机上座位也比较多。如波音737客机通常是安装150个座位，但Swoop的航机上装了189个座位。且随身携带的行李箱也会收费，机上也不提供免费餐点。

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多伦多大学经济学教授阿姆巴瑞什·钱德拉（Ambarish Chandra）一直在从事低价航空公司的研究。他说这种超低价模式在其它国家已相当成熟，包括一些往返于加拿大的国际航线，如冰岛航空在2016年开始的WOW航空，提供由加拿大飞往欧洲的廉价航班， 单程可以低至149加元。挪威航空在上个月开始的PrimeraAir也有从多伦多和蒙特利尔飞往巴黎和伦敦的廉价航班。

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但在加拿大国内航线上，廉价航班过去都不太成功，包括2001年的3000航空和2005年的Jetsgo。专家分析的主要原因有两个， 一是来自美国廉价航空的竞争，二是加拿大人口太少。

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但目前廉价航空市场正进入一个热门时期，除Swoop航空公司之外。 Flair航空公司也着眼于加拿大二级市场之间的运营模式，并在计划扩大业务。还有一家Jetline最初计划于本月开始运营，但现在宣布要推迟到明年。

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