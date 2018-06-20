（Kevin Frayer/Getty Images)

如果中美经济衰退，所有人都会受影响：加拿大经济学家谈中美贸易战

作者 Lynn Desjardins | china@rcinet.ca
星期三 20 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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麦吉尔大学经济系退休教授、《金融邮报》撰稿人威廉姆. 沃森：如果中美真的开始互征关税，短期内会增加加拿大产品对中国市场的吸引力。但是长期来看，包括加拿大在内的世界各国经济都会受连累。

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星期二（6月20日），美国总统特朗普威胁要对两千亿美元的中国商品征收10%关税，中国立刻表示将采取反制措施。消息一出，全球股市应声下跌。上个星期，两国已经宣布将向500亿美元的对方产品征收25%的关税，其中340亿的征税清单7月6日就要生效。

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中国政府已经宣布将采取“数量与质量结合”的反击措施。麦吉尔大学经济系退休教授、加拿大《金融邮报》撰稿人沃森（William Watson）在接受RCI记者采访时说，中国不能像上星期那样用同样的数额来还击威胁，因为中国从美国进口的商品总额不满两千亿美元。

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中国的统计数字显示，去年中国从美国进口了1539亿美元的商品。

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特朗普威胁说，如果中国增收关税，美国将再加两千亿。中国去年向美国出口了4千多亿美元的商品（中方统计数字）。如果美国征税清单上真的再加两千亿美元的商品，这将意味着中国卖给美国的每一种商品都会被征收10%或25%的关税。

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沃森说，现在的情况是，全世界最大的两个经济体在以一种简单、粗暴的方式摆出一决雌雄的架势。美国希望用这个方式让中国坐下来谈判，并改变贸易方式。美国制造业衰落，特朗普认为是中国及其他国家的不公平贸易方式造成的，例如政府对出口贸易的补贴，国有企业享有的各种好处，侵犯知识产权等等。

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目前中美双方还在互相威胁的阶段。但是沃森说，美国是有能力把口头威胁变成实际行动的。它到底是全世界第一大经济体，而且从中国进口将近5千亿加元的商品，这几乎是加拿大经济总产值的四分之一。美国向中国的出口少得多，因此中国在关税战上的赢面有限，将不得不寻找其他反击方式。

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关税也是一种税，加税伤害的是消费者

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沃森说，关税战打起来，受害的是消费者。因为关税也是一种税。美国和中国现在的做法等于是宣布：“我们的税要涨了。”这就好像双方交兵，打中的却是自己人。今年年初，美国政府决定向韩国洗衣机征收20%的关税，结果其价格上涨了17%。

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(ED JONES/AFP/Getty Images)

中美第一轮关税战，双方瞄准的都是生产商买的产品，因此增税的效果消费者要过一段时间才能感受到。另外，关税战是贸易战，也是政治战。双方都在对方的政治体系里找最有杀伤力的打击目标。例如欧盟反击美国钢铝材关税的征税清单上有波旁威士忌和哈雷摩托车。威士忌产自美国参议院多数党领袖所在的肯塔基州，哈雷摩托车的公司总部位于美国众议院议长所在的威斯康星州。

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中美贸易战一旦开打将会殃及世界

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沃森说，中美如果真的互征高额关税，造成进口商品涨价，短期内会增加加拿大产品在中国市场和美国市场的竞争力。但是从长远来看，如果中美之间的贸易战持续下去，两国的经济增长都会受影响。这两个巨无霸加在一起占了世界经济的一半。它们的经济陷入衰退的话，不仅紧挨着美国的加拿大逃不了，其他国家的经济也会受到严重影响。

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这是因为当今各国经济密切相关，我们买彼此的产品，为其他国家制造产品的零部件。沃森以北美汽车工业为例说，汽车零部件要跨越加美边境好几次才能完成装配。对汽车工业征收高额关税如同“往引擎里扔硬币”。

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沃森相信中美最终会坐下来谈判，找到一个至少在短期内 ― 也就是11月的美国中期选举前 ― 双方都能接受的结果。不过他同时也指出，美国现在并不满足中国增加购买美国产品以缩小贸易逆差，它要的是中国改变贸易运作方式，这是更难达到的目标。

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（Une adaptation de Wei Wu – RCI）

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