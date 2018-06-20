美国的做法是错误的！特鲁多等世界领袖抨击特朗普将“父母孩子分离”政策

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 20 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期二，新民主党议员关慧贞在议会辩论时，要求加拿大总理特鲁多谴责美国特朗普政府在边境上，将寻求庇护者父母和孩子分离的政策，并重新考虑与美国签订的“安全第三国协议”。

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特鲁多当时没有表态，但在今天早上，他在议会大厦前接受记者短暂访问，用词和态度比昨天有了很大的变化。

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他说：“美国政府的做法是错误的。难以想象那些家庭都经历了什么。这也不是加拿大处理这类事情的方式。”

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目前，大家的目光都聚焦在美国政府将如何处理这一事件。

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保守党、新民主党：同样担心
加拿大保守党的移民难民部影子内阁部长伦佩尔（Michelle Rempel）表示，她也非常担心美国方面传来的报道，美国人需要为自己做的事情承担责任。但是，是否继续执行与美国的“安全第三方协议”，则应该由自由党政府研究决定。

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她还表示，加拿大应该实行更严格的法规，来限制这些难民原居国的腐败与帮派暴力。加拿大人要继续呼吁对难民的同情心，但也应该推动消除导致难民背井离乡的重要因素。同时，要清醒地面对一个事实，有成千上万人正试图进入加拿大。

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新民主党党领袖Jagmeet Singh在接受记者访问的时候，表达了同样担忧。

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他认为，加拿大应该意识到，对难民来说，美国已经不是安全国家了，应该停止与美国的“安全第三国协议”。

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他批评特鲁多的反应太慢，太胆小。

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（下面视频：Singh接受媒体采访：）

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美国政策对待难民儿童政策比想象中更残忍
而CBC报道显示，这些与父母分开的孩子，在父母的申请被拒绝后，并不会立即与父母团聚，被一同遣返，而是会进入美国政府的儿童领养程序，可能会被在美国的亲友领养，可能会一直呆在这个系统，也可能被陌生人领养。总之，他们父母能做的少之又少。

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即便这些孩子中的一部分被遣返回原国度，也需要等上相当长的时间才可能找到父母，并与之团聚。

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以现在美国对寻求庇护者的”零容忍“，和”犯罪化“处罚，这些父母几乎不可能得到难民身份。而幼小的儿童在被迫与父母分离后，究竟会经历怎样的心理和生理创伤，是人们无法想象的。

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（下面这段视频显示，本周二，美国国土安全局局长在一家墨西哥餐厅用餐时遭到抗议者呛声，匆忙离去。）

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世界领袖联合谴责美国政府
同时，世界其他地方领袖也谴责特朗普的这一政策。

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英国首相特蕾莎·梅表示，特朗普政府的做法“令人震惊而且是错误的”。

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不过，英国正准备下个月特朗普的到访。梅表示，这是作为盟友的正当做法，当盟国做错了事情，你要指出来，但不是拒绝往来。

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她也表示，英国与美国有很多事情需要进一步讨论。

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此外，天主教教皇佛朗西斯这几天也持续针对特朗普的做法提出批评。

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在接受路透社访问时，教皇表示，特朗普政府的这一做法是“不道德的”，“违背了天主教价值”。

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墨西哥外交部长Luis Videgaray星期二批评特朗普政府做法“残忍、不人道”。

他还表示，这是明显地违反人权，把孩子，包括残疾的孩子，置于更易受伤害的境地。

他呼吁美国政府重新考虑这一做法。

法国政府发言人Benjamin Griveaux谴责美国这一政策，称很明显，这件事情上，法国与美国对“文明和价值观解读不同”，并称这一做法令他们感到震惊。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯（Antonio-Gutteres）星期一也表示，必须保证难民与移民的孩子不再受到心理创伤。

联合国难民署早些时候的报告也警告美国，“不要让家庭在遭受失去孩子的创伤”。

相关阅读：华裔议员关慧贞：加拿大应谴责特朗普政府将寻求庇护者孩子与父母分离政策

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