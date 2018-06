美国的做法是错误的！特鲁多等世界领袖抨击特朗普将“父母孩子分离”政策

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二,新民主党议员关慧贞在议会辩论时,要求加拿大总理特鲁多谴责美国特朗普政府在边境上,将寻求庇护者父母和孩子分离的政策,并重新考虑与美国签订的“安全第三国协议”。

特鲁多当时没有表态,但在今天早上,他在议会大厦前接受记者短暂访问,用词和态度比昨天有了很大的变化。

他说:“美国政府的做法是错误的。难以想象那些家庭都经历了什么。这也不是加拿大处理这类事情的方式。”

目前,大家的目光都聚焦在美国政府将如何处理这一事件。

保守党、新民主党:同样担心

加拿大保守党的移民难民部影子内阁部长伦佩尔(Michelle Rempel)表示,她也非常担心美国方面传来的报道,美国人需要为自己做的事情承担责任。但是,是否继续执行与美国的“安全第三方协议”,则应该由自由党政府研究决定。

她还表示,加拿大应该实行更严格的法规,来限制这些难民原居国的腐败与帮派暴力。加拿大人要继续呼吁对难民的同情心,但也应该推动消除导致难民背井离乡的重要因素。同时,要清醒地面对一个事实,有成千上万人正试图进入加拿大。

新民主党党领袖Jagmeet Singh在接受记者访问的时候,表达了同样担忧。

他认为,加拿大应该意识到,对难民来说,美国已经不是安全国家了,应该停止与美国的“安全第三国协议”。

他批评特鲁多的反应太慢,太胆小。

(下面视频:Singh接受媒体采访:)



美国政策对待难民儿童政策比想象中更残忍

而CBC报道显示,这些与父母分开的孩子,在父母的申请被拒绝后,并不会立即与父母团聚,被一同遣返,而是会进入美国政府的儿童领养程序,可能会被在美国的亲友领养,可能会一直呆在这个系统,也可能被陌生人领养。总之,他们父母能做的少之又少。

即便这些孩子中的一部分被遣返回原国度,也需要等上相当长的时间才可能找到父母,并与之团聚。

以现在美国对寻求庇护者的”零容忍“,和”犯罪化“处罚,这些父母几乎不可能得到难民身份。而幼小的儿童在被迫与父母分离后,究竟会经历怎样的心理和生理创伤,是人们无法想象的。

(下面这段视频显示,本周二,美国国土安全局局长在一家墨西哥餐厅用餐时遭到抗议者呛声,匆忙离去。)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada



世界领袖联合谴责美国政府

同时,世界其他地方领袖也谴责特朗普的这一政策。

英国首相特蕾莎·梅表示,特朗普政府的做法“令人震惊而且是错误的”。

不过,英国正准备下个月特朗普的到访。梅表示,这是作为盟友的正当做法,当盟国做错了事情,你要指出来,但不是拒绝往来。

她也表示,英国与美国有很多事情需要进一步讨论。

此外,天主教教皇佛朗西斯这几天也持续针对特朗普的做法提出批评。

在接受路透社访问时,教皇表示,特朗普政府的这一做法是“不道德的”,“违背了天主教价值”。

A person’s dignity does not depend on them being a citizen, a migrant, or a refugee. Saving the life of someone fleeing war and poverty is an act of humanity. #WithRefugees @M_RSection

— Pope Francis (@Pontifex) June 20, 2018