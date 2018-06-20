一个孩子三名父母：加拿大首例多伴侣关系赢得“合法家庭”地位

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四月份，纽芬兰省最高法院裁定，允许在一名女婴的出生证上，将三名没有结婚的成年人共同列为父母 —— 两名父亲，一名母亲，并且确认他们作为一个家庭的法律地位。

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这三人的多伴侣关系从2015年开始，在2017年生下了女儿。

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首先要强调的是，多伴侣关系（polyamory）与重婚罪(bigamy)、一夫多妻(polygamy)是不一样的。他们并非要得到法律上的婚姻关系，而是两名以上的成年人，在知情和“同意”的基础上建立的亲密关系。

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在加拿大的法律中，重婚罪和一夫多妻是违法的，但多伴侣关系并不违法。

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纽芬兰省法院法官Robert Fowler表示，社会在不停地变化，家庭结构也随之变化“。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们必须认可这一变化，并以不损害孩子的利益作为最大考量。

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三名家长与一个孩子

三名父母依然在为刚刚取得的法庭胜利感到欢欣鼓舞。他们认为，世界在向正确的方向前进，他们很高兴能够成为第一个拥有多名父母的家庭。

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这个多伴侣家庭中有两名男性，J.M和J.E.，两人分别与孩子的母亲C.C.有严肃的两性关系，但是两位男士之间没有亲密关系。

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当然，他们住在一起，每个成年人有自己独立的房间，并共同照顾女儿 ——他们把她叫做“小A”。

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这次诉讼的目的就是，将J.M和J.E.共同列为孩子的父亲。

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多年好友爱上了同一个女孩

在圣约翰斯，三个接受了CBC的采访，谈论自己这个特别的家庭。

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J.M和J.E.是十多年的好友，在一次音乐节上，碰到了CC，而且一起喜欢上了她。

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CC表示，自己是个多伴侣关系的支持者，而J.M和J.E.则支持一夫一妻。

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所以，在这段关系中，CC的位置至关重要。

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CC表示，这并不是自己把爱分开两半，而是自己有许多的爱。

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她还表示，这需要两位伴侣都信任她，因为他们并没有寻找多伴侣关系。不过，她形容目前三人行的状态“很理想”。

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而J.M和J.E.也描述，这段关系发展到现在，一切都水到渠成。

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和人们猜测的相反，三人很少一起上床，原因是“太拥挤了”。

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