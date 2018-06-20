加拿大又有一所大学提高女教师工资，拉平与男教师的薪酬差距

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位于安大略省的圭尔夫大学这个星期宣布，在对全校女教师薪资水平进行调查，发现普遍低于男教师之后，将给所有全职女教师提薪，达到与男教师相同的水平。

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圭尔夫大学教务长夏洛特·耶茨（Charlotte Yates）表示，学校从去年起开始对女教师的薪资水平进行系统评估，然后做出了这一决定。

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按照此决定，学校将增加每一位女教师，或‘非男性教师’的年薪2050加元。这意味着300名有终身教职和有长期合同的女教师能得到提薪。

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耶茨说，做同样工作的人得到同样的报酬很重要，她很高兴学校能够做出改正。

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这是继滑铁卢大学和威尔弗里德·劳里埃大学之后，加拿大第三所大学落实男女薪酬平等的政策。

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去年10月，威尔弗里德•劳里埃大学为全校33名女教授和119名女性副教授提高了薪资。正教授提薪3.9%，副教授增加3%。系统的分析没有发现那些担任助理级教授在薪资水平上有性别差异。

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而在更早之前，滑铁卢大学就已成为联合国妇女署认可的男女薪酬实现平等的教育机构。

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2015年，来自世界各地10所大学的首席执行官和10位国家元首在参加联合国妇女署一个实现男女同工同酬的专门会议上承诺，将在2020年前各自实现性别平等目标。

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根据联合国妇女署的一份报告，近年来进入科学技术、工程和数学领域的女性人数增加了35%，大学中女教师的数量已经达到29%，女性担任领导职位的人数也有所增加。但他们的工资水平很多低于相同职位的男性。

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