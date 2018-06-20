改口了？美国商务部长说加拿大钢材本身不是对美国国家安全的威胁

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美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）星期三（6月20日）表示，加拿大没有对美国国家安全构成威胁，如果新的北美自由贸易协定（NAFTA ）顺利达成的话，美国政府可以考虑取消对加拿大钢铝材征收的高额关税。

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罗斯还承认，美国在和加拿大的钢材贸易中没有贸易逆差。实际上，以金额计算的话，美国是有贸易顺差的。

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他是在美国参议院金融委员会的听证会上说上述这番话的。共和党和民主党的议员对美国盟国的反击措施将对美国经济造成的影响表示了担忧。

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在委员会成员的质问下，罗斯试图淡化特朗普的“国家安全威胁论”。他解释说，加拿大钢铁工业没有被直接和单独指控，国家安全威胁的说法是对作为整体的所有进口钢材而言。

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他还说，美国政府对盟国征收钢铝材高额关税的目的是想通过这个办法要求这些国家控制通过它们进入美国的中国钢材。

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（RCI with CP，Mike Blanchfield ）

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