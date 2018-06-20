接受美国大选假新闻教训？加拿大议会委员会认为隐私法应同样适用于政党

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正在调查剑桥分析公司的加拿大议会委员会提出建议，认为加拿大的隐私法需要重大修改，其中包括了如何管理政党行为的条例。

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剑桥分析公司涉嫌在美国大选期间未经同意收集脸书上几千万用户资料。

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这个委员会在其中期报告中建议，加拿大的隐私法需要更新，以提供更多数据保护 —— 这与欧盟目前实行的隐私规则相似。

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委员会还认为，应该授予隐私专员更多权力。对于不遵守法规的公司，隐私专员应有权发出行政命令，进行审计，没收文件，及处以罚款等。

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同时，委员会认为，选举是加拿大民主的基石。但在社交媒体盛行的现在，加拿大政治选战也面临美国2016年大选时所暴露出的弱点，也就是个人数据很容易被政党操纵。

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委员会建议，隐私法应该扩展到政治行为。提出的具体方案包括，网络上的政治广告需要增加其透明度，比如显示广告由谁付钱，广告的目标客户等等。

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