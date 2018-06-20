新不伦瑞克省公立学校将禁售巧克力奶和果汁

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今年9月份开学时，新不伦瑞克省公立学校的学生们将见不到巧克力奶和果汁，它们会被更健康的食品取代。

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该省教育部长布莱恩.肯尼（Brian Kenny）在上周召开的新闻发布会上表示，孩子们的一天在学校里度过大半，他们每天的食物有30%到60%是在学校吃的。因此学校有责任教导和鼓励他们养成健康的饮食习惯和生活方式。

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在新不伦瑞克省学校里售出的牛奶中，巧克力奶占了75%。因此可以想见，该省的奶农对这项新政策并不欢迎。

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但是新不伦瑞克大学去年的一项研究显示，学校禁售垃圾食品确实有助于学生保持健康体重。学生在一个实施禁令的学校里每度过一年，其身高体重指数（BMI）就会下降0.05。五年或超过五年后，他们的平均体重比不禁止垃圾食品的学校的学生少2磅。

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加拿大目前有六个省禁止在学校里出售垃圾食品。新不伦瑞克省是第一个（2005年）。即将实行的对巧克力奶和果汁的禁售令是对原有政策的修改。其他五个省份是爱德华王子岛省（2005年），新斯科舍省（2007年），魁北克省（2007年），BC省（2008年）和安大略省（2011年）。

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（RCI with CBC News, Elizabeth Fraser , Michael MacDonald）

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