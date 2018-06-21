2018年4月28日，特朗普把红色领带甩在背后，朝空军一号走去。 (AP Photo/Carolyn Kaster)

消费者向加拿大零售业施压：停止出售特朗普家族商品

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 21 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在美国特朗普政府宣布向加拿大的钢材和铝材增加关税之后，一些加拿大人在社交媒体上，开始呼吁抵制特朗普家族产品。

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不过，一些零售业营销专家表示，抵制不会起到太大作用，因为数据显示，从特朗普红色的领带，到他女儿伊万卡的服装系列，都已经不再受到消费者青睐了。

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加拿大麦克马斯特大学的商业学教授Marvin Ryder表示，特朗普家族商品处于自我毁灭状态，用不着抵制，它们也不会在加拿大商店待太久了。

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他的意思是，抵制并非特朗普品牌销售下滑的原因，因为并不是所有人都参与抵制。特朗普品牌商品下滑，是因为他们不再时尚，不再受欢迎了。

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加拿大民众自发抵制
就在特朗普对加拿大增收关税的决定发出不久，时政杂志《麦克林》的作者Scott Gilmore就撰写了一篇文章，题目叫做：加拿大人如何抵制特朗普？其中，列出了一份加拿大出售特朗普家族产品的商店名单

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他特别提到了加拿大历史悠久的百货公司Hudson’s Bay，因为它出售伊万卡的品牌服装。此外，名单上还有Winners, 沃尔玛，以及网上销售巨头亚马逊等。

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美国民众也抵制特朗普
有人注意到，这个抵制的方式与美国一些抵制特朗普产品的消费者相似。

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从去年开始，就有#GrabYourWallet 网上活动，抵制出售伊万卡服装的商店。

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Hudson’s Bay：保持中立
Hudson’s Bay在这场杯葛中成为众矢之的，消费者通过社交媒体方式，对该百货公司表达不满。

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本周一，该公司发出一份声明，但没有明确提及是否会停止出售伊万卡服装品牌。而只是强调：”消费者有权选择品牌，而消费者的选择也告知了我们应该销售哪些品牌。

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