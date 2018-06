消费者向加拿大零售业施压：停止出售特朗普家族商品

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国特朗普政府宣布向加拿大的钢材和铝材增加关税之后,一些加拿大人在社交媒体上,开始呼吁抵制特朗普家族产品。

不过,一些零售业营销专家表示,抵制不会起到太大作用,因为数据显示,从特朗普红色的领带,到他女儿伊万卡的服装系列,都已经不再受到消费者青睐了。

加拿大麦克马斯特大学的商业学教授Marvin Ryder表示,特朗普家族商品处于自我毁灭状态,用不着抵制,它们也不会在加拿大商店待太久了。

他的意思是,抵制并非特朗普品牌销售下滑的原因,因为并不是所有人都参与抵制。特朗普品牌商品下滑,是因为他们不再时尚,不再受欢迎了。

加拿大民众自发抵制

就在特朗普对加拿大增收关税的决定发出不久,时政杂志《麦克林》的作者Scott Gilmore就撰写了一篇文章,题目叫做:加拿大人如何抵制特朗普?其中,列出了一份加拿大出售特朗普家族产品的商店名单。

他特别提到了加拿大历史悠久的百货公司Hudson’s Bay,因为它出售伊万卡的品牌服装。此外,名单上还有Winners, 沃尔玛,以及网上销售巨头亚马逊等。

相关阅读:不买美国酒,不去美国度假……:一些加拿大民众自发打响贸易战

美国民众也抵制特朗普

有人注意到,这个抵制的方式与美国一些抵制特朗普产品的消费者相似。

从去年开始,就有#GrabYourWallet 网上活动,抵制出售伊万卡服装的商店。

Hudson’s Bay:保持中立

Hudson’s Bay在这场杯葛中成为众矢之的,消费者通过社交媒体方式,对该百货公司表达不满。

本周一,该公司发出一份声明,但没有明确提及是否会停止出售伊万卡服装品牌。而只是强调:”消费者有权选择品牌,而消费者的选择也告知了我们应该销售哪些品牌。

#BuyCanadian

Push back against his tariffs! Let’s start by not buying Trump family stuff! Like Ivanka’s dresses and shoes sold in Canada by The Bay. Boycott #TheBay until they stop supporting the Trumps. pic.twitter.com/eov9FSTEOj

— malcolm Stagg (@mjstagg) 13 June 2018