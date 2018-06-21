魁北克省总理Philippe Couillard （THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson）

魁北克省开始提出针对美国关税措施，总理呼吁省民少买美国产品

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 21 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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针对美国开始对加拿大的钢铁和铝制品征收关税，加拿大联邦和省两级政府都在考虑如何应对。

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加拿大钢铁制造业联合会的主席约瑟夫·加里姆伯提（Joseph Galimberti）希望快点看到行动：“就钢铁征收25%的关税，影响会远远超出钢铁制造业本身。这会带来很可怕的结果。需要加拿大政府认真采取应对措施”。

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加拿大钢铁制造业联合会的主席Joseph Galimberti（CBC)

联邦政府总理特鲁多已在6月初表示将会努力保护加拿大钢铁和铝业的雇员。

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魁北克省总理菲利普·库亚尔（Philippe Couillard）星期三宣布了一系列措施。库亚尔已定于在下个星期与美国官员会面。他在赴美之前宣布的这些措施显然是要表明魁北克对特朗普关税政策的态度。

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库亚尔宣布的一系列措施中包括要求公共服务部门在采购时要尽量考虑本地产品，也包括提醒魁北克省民在购买美国产品之前先看看有没有本地或其他产地的替代品。

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库亚尔表示，省政府不会正式支持民众抵制美国货，因为那可能会引发来自南面的报复措施。但希望民众能在此事上做出正确的选择。他说：“无论是企业，还是公民个人，我们每个人都有可能采取行动，在日常生活中做出选择”。

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库亚尔说：“比如当我们购买食物时，看看是从哪里来的？当我购买汽车时，应该想想买电动车，支持魁北克的水力发电。如果还是买汽油车，那我们用的大部分汽油都是在美国提炼的”。

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库亚尔甚至说，如果大家都能这样做，那将会展现出“魁北克人之间的团结”。

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目前魁北克的经济在整个加拿大国内属于最强劲的，失业率也是最低的，但省政府担心最新的一系列美国关税可能会损害经济的稳定与增长。

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在魁北克向美国出口的产品中，铝制品是最主要的产品之一。因为在魁北克市以北的萨格奈地区，制铝行业是支柱产业。在全省范围内，还有一些铝业公司。加起来总共雇用了大约3万人。从6月1日开始，加拿大出口到美国的铝制品被要求支付10％的关税。而去年，美国曾对魁北克的另一主要产品木材开征20％的关税。为了因对关税可能造成的出口减少，工人失业，魁北克省政府上个星期宣布从财政经费中预留出一亿加元，用于铝制品工业应急贷款和担保贷款。

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位于安大略省 Sault Ste. Marie的钢铁厂（THE CANADIAN PRESS/Justin Tang）

与安大略省结成共同战线

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特朗普还提出了要对加拿大的乳制品和组装车辆征税的想法。而那会对安大略省的经济造成较大影响。加拿大组装的汽车有80%是销往美国，汽车工业雇员人数约12.5万人。如果特朗普真的对加拿大组装的汽车实行25%的关税，安大略省是几个主要的汽车组装厂所在地，经济会受到很大冲击。

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库亚尔说，他周三早上打电话给安大略省新当选的总理道格·福特（Doug Ford），建议共同组建一个工作小组，以协调努力应对美国的关税政策。而福特对这个想法也持“非常积极”的态度。

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魁北克总理还说，他意识到很难预测美国政府下一步还会干什么，因此将努力寻求新的市场，包括欧洲各国、加拿大其他省份，也会努力扩大在本省的需求。

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库亚尔说：“我们已经要求在受政府控制的招标程序中增加本地的比例，照顾本地的需求。我们也会在向企业提供支持时，让他们购买本地产品”。

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Geoff Robins/Canadian Press

最令人关注的是投资者信心

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但到目前为止，美国关税还没有严重影响到魁北克经济的乐观前景。按照6月份加拿大皇家银行向投资者进行的调查，预计该省今年的GDP增​​长率为2.1％。

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省财政部长卡洛斯·莱韬（Carlos Leitão）也在周三表示，美国关税目前对经济运行和政府税收还没有产生明显的影响。但他补充说：“我们担心的是， 有些投资项目会推迟，或被取消改到其它地方”。

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省政府也在关注经济分析师的预测，他们正在监测特朗普的贸易政策对投资者信心的影响 – 这是增长前景的关键因素。

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皇家银行高级经济学家罗伯特·霍格（Robert Hogue）说：“我们还没有明确的答案，但现阶段我们的担心已经开始增加了”。收听

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