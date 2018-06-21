Canadian Council f哦人Refugees （RCI）

加拿大难民理事会在星期三世界难民日发表公告，吁加拿大发挥领导作用

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 21 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期三是“世界难民日”。加拿大的难民理事会发布公告，肯定加拿大在难民事务方面发挥的带头作用。

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难民理事会的公告题为：在世界难民日， 我们庆祝加拿大的领导作用并期待更好。公告中说，我们要庆祝的是，加拿大敞开大门和心怀拯救了许多生命。许多加拿大人今天仍然活跃在帮助难民的事务上，部分是因为他们或他们的父母就是在加拿大受到了庇护; 他们在用各自的方式为社区做贡献。

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难民理事会总裁克莱尔·罗克（Claire Roque）说：“虽然在保护和迎接难民方面，加拿大远非完美，但我们有很多值得自豪的地方。我们要在过去所做的基础上更加努力，以便能让跟多的难民得到安全保障并取得成功，让更多的加拿大社区在为难民提供的服务中受益”。

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公告说，加拿大在世界难民事务中发挥的领导作用体现在很多方面。包括：

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  • 我们有独立的难民审核体系，可以做出高质量的决策
  • 有尽量减少拘留儿童的政策（尽管这样的事在仍继续发生）
  • 把家庭团聚作为重要原则（虽然有些难民家庭要等待几年才能重聚）
  • 强有力的重新安置计划，包括政府和公民的贡献（政府的承诺还不够）
  • 承认逃离性暴力的妇女也应享有难民地位
  • 给予符合标准的真实难民永久居留地位和获得公民身份的途径，使他们人尽其才
  • 民间强有力的支持，包括很多志愿者，使难民可以得到专业服务和多方面的帮助
  • 承诺尊重国际人权义务和遵循“加拿大权利和自由宪章”

    曼尼托巴省与美国边境处的难民接待站（CBC)

公告提到，鉴于美国令人不安的事态发展和侵犯难民权利，不应再被视为难民能获得安全的国家。加拿大应退出安全第三国协议，自己发挥领导作用。

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加拿大与美国之间的“安全第三国协议”假定两国都是寻求庇护的安全场所，因此要求难民在他们到达的第一个国家提出难民申请。这意味着从美国过境来加拿大的难民申请人可能被送回去。

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但现在难民理事会和另外几个相关团体说，最近的事件证明美国不再是难民申请者的安全国家，因此加拿大应废除与美国的这一协议。

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文章分类: 国际社会移民与难民

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