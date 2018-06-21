尼亚加拉湖滨小镇赢得加拿大最友好城市第一名 （Expedia.ca）

旅游网站Expedia评出2018年加拿大最友好的25个城市

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 21 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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国际大型旅游网站Expedia这个星期公布了2017年“加拿大最友好的社区和城市”评选结果。

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对于到加拿大旅游的人来说，加拿大总体来说以友好而闻名。但哪些目的地令人感觉更友好呢？Expedia汇总和分析了游客2017年对加拿大750多个酒店的评论数据，按得分高低列出了排名。

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这是Expedia网站第二年进行此项评比。其在公布评选结果时称，对旅行者来说， 目的地的友好程度非常重要，尤其是对那些到了一个人生地不熟的地方，不清楚去哪，哪些值得参观的人来说，他们需要有人指点。因此评分时的标准也是基于“获得帮助的多少，工作人员尽责程度，以及最欢迎的感觉”三个方面。有25个城市获得超过100次超赞的评论，评分都在四星或更高。

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获得前三名的城市是尼亚加拉湖滨城、阿尔伯塔的Airdrie和不列颠·哥伦比亚省的Tofino。

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第四到第十名的城市分别是新斯科舍省的Truro，阿尔伯塔省的Sherwood Park，和Leduc, 安大略省的Huntville，安大略省的旺市，Sault Ste.Catherine, 和新斯科舍省的哈利法克斯。

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哈利法克斯（Expedia.ca）

按旅游热门省份统计，被列入25个最友好城市名单的不列颠·哥伦比亚省有8个，安大略省6个，新斯科舍省4个，阿尔伯塔省3个，魁北克省一个。

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25个最友好的城市中大多数是中小城市，最大的几个城市多伦多， 蒙特利尔， 温哥华， 卡尔加里等都未入选。

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值得注意的是，有几个省会城市进入最友好城市之列，哈利法克斯排在第10，纽芬兰省省会圣约翰斯排在第11；萨斯克彻温省会萨斯卡通排在第14，爱德华王子岛省会夏洛特顿排在第21，BC省会维多利亚排在第23，魁北克省会魁北克城排在第25。

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加拿大首都渥太华作为一个人口不到百万的城市，每年接待很多游客，此次被评为第16名，也应属实至名归。

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