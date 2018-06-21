在青海西宁，陈展强医生（左）与来自温州和青海的医生们在一起。（陈展强医生提供/RCI）

专访来自台湾的陈展强医生：白求恩精神与“当代白求恩行动”

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 21 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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无论是在中国还是在加拿大，诺尔曼·白求恩的故事都是个传奇。

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2010年，由加拿大蒙特利尔心外科医生岑颖干以及退休的心理学教授孙公铎共同发起组织了“当代白求恩行动，People Inspired by Norman Bethune”，每年前往中国一些偏远地区，进行义务诊断、手术、以及医生培训等工作。

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（相关文章：“当代白求恩行动”再出发：八年坚持，甘苦自知

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麦吉尔大学医学院眼科的陈展强医生就是其中积极的参与者之一，过去几年，他四次前往中国不同的城市义务行医。

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目前，他担任加拿大当代白求恩行动促进委员会的董事、副会长。

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当代白求恩行动促进委员会/马楠/RCI

白求恩精神究竟是什么？
来自中国国内的人，对于白求恩这个名字肯定不陌生。而陈展强医生出生在台湾，15岁出国读书。他说，是直到在蒙特利尔读医学院的时候，才听说了白求恩这个人。

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而在参与这项行动的过程中，他说自己更深地理解了白求恩精神。

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陈展强医生认为，“毫不利己，专门利人”以及“回馈精神”是其中最为重要的。

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作为这一行动的负责人之一，陈医生经常会鼓励更多的人，尤其是年轻人参与其中。去年，由他带队，麦吉尔大学医学院眼科的四位医生一起前往中国。所有医生的服务都是义务的，但陈医生回忆说：“精神的收获令他们觉得非常满足”。

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（以下是陈展强医生访谈第一部分：

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四次前往中国义诊：每个地方都印象深刻
陈展强医生介绍说，他先后去过贵州兴义、温州（也是陈医生的祖籍）、河南郑州、以及青海西宁。

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在陈医生的印象中，国内大城市的医疗水平已经与国外城市不相上下了，但是，在小城市，还是有蛮大差距的，尤其是在软体方面。

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他也留意到，在医患关系中，存在缺乏信任，也就是患者对医生的不信任 —— 这可能需要时间去改变。

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他在“行动“中还去了自己的祖籍温州，除了义诊，也品尝了小时候父亲常会提及的小吃，大快朵颐。

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而在西宁附近的小城市，不少人慕名而来，把诊室挤得满满的 —— 这也是在加拿大做医生不曾见过的。

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（以下是陈展强医生访谈的第二部分：

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为未来做些事情
最后，陈展强医生讲了一个有趣的小故事。你无法预测未来会怎样，现在只是一点点在做。这些事情在哪里、哪个时候能够开花结果，就随他去吧。

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不过，什么事情都可能发生……

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（以下是陈医生采访的第三部分：

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更多相关阅读：“白求恩行动”足迹至青海，加拿大医生万里送光明

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2018年行动召集！从左至右： 候旭：加拿大当代白求恩行动促进委员会 理事 John陈：眼科医生，加拿大当代白求恩行动促进委员会 副会长 Cynthia Qian: 眼科医生 Ma Nan　行动促进会会长 Leonard Levin: McGill 大学眼科主任 Doctor Howard Bergman: McGill 大学家庭医学系的主任　（图片由马楠提供／RCI）

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