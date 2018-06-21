(GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images)

为什么安省养老院杀人护士能连连得手？有关调查披露惊人细节

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 21 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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对安大略省长期疗养系统安全性的公开调查正在进行中。调查委员会从昨天（6月21日）的证词中得知，一家养老院在解雇杀人护士韦特劳弗（Elizabeth Wettlaufer）时，不仅发给她一笔遣散费，而且给她写了一封推荐信。

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她去到新的养老院以后，用同样的方式又杀害了一个老人。

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2014年3月，韦特劳弗被安省伍德斯托克市的Caressant养老院解雇。那时她已经用注射过量胰岛素的办法杀害了七个她负责照管的老人。当然，院方当时还不知情，解雇她的原因是多次错误给药，“达到非常危险的程度。”

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按照正常程序，安省护士工会派人代表韦特劳弗和院方谈判。工会要求院方付给韦特劳弗一万加元遣散费，给她写一封“正面评价”她的能力的推荐信，并封存她的个人档案。档案里有她12次犯错的记录和同事投诉她行为不当的记录。

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如果双方无法达成共识，此事就必须交由安省劳资关系委员会仲裁。如果院方败诉，不但要支付所有仲裁费用，还要给韦特劳弗补发工资，并且重新雇用这个“安全隐患”。养老院权衡后决定走庭外和解程序。

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出庭作证的养老院人事部负责人Wanda Sanginesi (Kate Dubinski/CBC )

双方最后的谈判结果是，院方付给韦特劳弗2000加元遣散费，并给她写了一封推荐信，说她擅长与人沟通，离职是为了“追寻其他机遇”。她所犯的错和引起的投诉，Caressant养老院也没有告诉其他养老院。负责写推荐信的主管在韦特劳弗的新雇主打电话来查询时恰好不在。接电话的人对她的人品和能力大加赞扬。

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再次下手

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韦特劳弗就这样清清白白地去了安省伦敦市的Meadow Park养老院。2014年8月31日，她重施故伎，给75岁的霍维斯（Arpad Horwath）注射了大量胰岛素。霍维斯稍后死亡，成为她的第八名，也是存在证据的最后一名受害者。

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霍维斯的死仍然没有引起怀疑。韦特劳弗很快在当年9月以戒毒戒酒为由辞职，但实际上去了另一家养老院，在那里，她又给另外两个老人注射过量胰岛素，但没有造成死亡，也没有引起怀疑。她最后被逮捕是因为她自己对心理医生吐露了实情。

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她被裁定8项一级谋杀罪，4项谋杀未遂罪和2项严重伤害罪。这意味着警方掌握的证据足以证明她曾给14名老人注射过量胰岛素，造成其中8人死亡。

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那么是不是还存在警方没有证据或证据不足的暗害呢？一位专门研究过医护人员杀人案的魁北克作者认为，这是可能的。毕竟韦特劳弗的护士生涯长达二十多年。她被定罪的案件发生在最后七年（2007-2016）。

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养老院对胰岛素的管理松懈

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星期三，霍维斯老人被害时所在养老院的前院长告诉调查委员会，这家养老院的护士很容易拿到胰岛素，而且在给患者注射时不需要经过主管或另一个护士的复查。因此患者被多次或过量注射胰岛素很难被发现。

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在这位前院长的印象里，韦特劳弗的工作能力没有问题，是个乐呵呵的、不太自信的人。

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在星期四的听证会上，一个受害人家属的律师质问Caressant养老院的人事部负责人Wanda Sanginesi ，为什么由她执笔的推荐信声称很高兴推荐伊丽莎白.韦特劳弗并祝她一切顺利？“你真的很高兴推荐这样一个人吗？”

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对安省长期疗养系统安全性的公开调查从本月初开始，将持续到今年9月。

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（RCI with CBC News, Kate Dubinski）

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