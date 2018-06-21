他不是恶魔：魁北克城清真寺枪击案凶手的父亲为他辩护

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亚历山大.比索奈特（Alexandre Bissonnette）的父母星期四（6月21日）首次在摄像机前露面。父亲雷蒙.比索奈特说，儿子多年遭受的校园欺凌给他造成了严重的心理问题，因此他才会犯下不可弥补的错误。

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28岁的亚历山大.比索奈特已被定罪，但还没有宣判刑期。检控方要求判处他150年不得保释的监禁。即6项一级谋杀罪名的刑期相加。老比索奈特说，这是变相的死刑。他还指责检控方从一开始就在努力妖魔化他的儿子。

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2017年1月29日晚，亚历山大.比索奈特冲进魁北克城的伊斯兰文化中心，向刚刚结束礼拜的人群开枪，打死6人，打伤18人。当时他是拉瓦尔大学人类学系的学生。他过去的同学说，他在高中三年里饱受欺凌。

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他今天在法庭上表示，他对自己犯下的罪行深感悔恨。

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（RCI with Radio-Canada, Alexandre Duval）

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