请特朗普做主：一美国公司登广告要求禁止加拿大承建温莎-底特律新大桥

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拥有温莎和底特律之间的“使者大桥”的美国公司DIBC登出广告，请求美国总统特朗普出面阻止加拿大承建新大桥，理由是这个建筑项目将夺走美国就业机会。该公司曾在密歇根州法院为此起诉，但没有成功。现在它找到了另一种方法。

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广告中，一个男声在钢琴弹出的《美丽的美利坚》伴奏下说，有两座加美之间新大桥的计划被提出，一座是美国制造，美国拥有，用产自美国的钢材，雇用5000个美国工人。另一座是加拿大制造，加拿大拥有，雇加拿大工人，用不知道是哪里来的钢材。

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广告打出“奥巴马站在加拿大一边”的字样和这位前总统的照片。因为奥巴马曾特许新大桥项目不受“买美国货”政策的约束，所用钢材可以购自美国，也可以购自加拿大。广告请求特朗普推翻这个许可。

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负责新大桥项目的温莎-底特律桥梁局（WDBA）说，这个广告有多处错误和误导。例如，并不是只有加拿大人会被雇用，这是一个两国合作的项目。另外，特许令规定，新大桥的钢材可以产自美国和加拿大，但不会产自其他国家。

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WDBA发言人说，他们已经获得了所有的许可，投入3亿5千万加元，并计划在今年开始造桥工程。

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现在就看特朗普是否会被这个广告打动了。

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（RCI with CBC News, Sanjay Maru）

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