大麻合法并不意味大麻是安全的: 医生警示使用大麻的潜在危害

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本周二，联邦参议院通过了大麻法案，周三，总理特鲁多宣布从今年10月17日起，加拿大成年人将可以合法购买和使用大麻。

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一些加拿大医生籍此提醒人们注意大麻潜在的危害，大麻合法化，不等于使用大麻是安全的。

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医学家们表示，很多人可以安全使用大麻，但也有不少人会有不良反应，不同的人对大麻的不同反应目前仍是医学无法预料和解释的。

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大麻会让人上瘾，这是目前医学界和公众已知的危害之一。

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另外尽管有些精神抑郁和紧张的人感觉大麻能舒缓他们的抑郁和紧张，但不少大麻使用者反而因使用大麻而引发抑郁症，目前这方面的研究还远远不够。

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此外医学界目前特别关注的一点是：大麻对25岁以下的青年人大脑和智力的影响。因为大脑发育会一直持续到25岁。 研究证实大麻会伤害大脑中负责判断和做决定的额叶皮质。加拿大儿科协会发表的声明中说：青少年的额叶皮质极易受大麻中所含的四氢大麻酚（简称THC）的影响，THC是大麻所含的主要精神活性物质。

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研究还显示，大麻会干扰人的内源性大麻素神经系统，大麻中所含的THC和其他大麻素会干扰人体的神经系统，由此影响食欲，记忆，睡眠。

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大麻对开车者的危害也是医学家，老百姓及政府共同关注的问题。

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大麻还会加剧呼吸系统的疾病：比如加剧哮喘，咳嗽，气短，和气管炎症。

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食用大麻（比如大麻饼干）让医生们最担忧的一点是，不同于吸入大麻会让人很快进入“嗨”High状，食用大麻可能要在几小时后才会体验到High，由此可能让人误服过大剂量大麻，造成危害。

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